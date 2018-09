Halottnak tettetik magukat az Instagramon a tinik

Meglehetősen morbid módszerrel igyekeznek nagyobb népszerűségre, még több követőre szert tenni a tinik az Instagramon: a kommentők segítségével elhitetik magukról, hogy halottak.

Így tett a 15 éves Ahmed Simrin is, aki Travis Scott rapper oldalán hozzászólásban kérte, hogy menjenek fel az ő profiljára, és kommenteljenek neki úgy, mintha meghalt volna.

A fiú Instáján mindössze három, meglehetősen jelentéktelen fotó van, mégis közel 22 ezer kommentet és lájkok ezreit gyűjtötte be kamu halálhírével. Mintegy 250 ezren keresték fel a profilját, és több mint 2600-an be is követték.

Simrin az Engadgetnek azt mondta: az egészet azért csinálta, hogy szórakoztassa magát valami szokatlan dologgal.

Jeff Hancock, a Stanford Social Media Lab kommunikációprofesszora a jelenséggel kapcsolatban úgy fogalmazott: „a humor egy beteg formája, ugyanakkor nem kétséges, hogy humor és emberi”.

