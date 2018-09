Fejen találta a golflabda a nőt a versenyen, kórházba vitték

Durva sérülést szenvedett egy néző egy golfmeccsen, miután az egyik játékos fejen találta a golflabdával.

A 28 éves amerikai golfozó, Brooks Koepka a Ryder kupa első napján ütött egy hatalmasat, amikor a labda rossz irányba repült, és megtörtént a baleset.

A beszámolók szerint a fiatal nőt nem sokkal a szeme fölött találta el a labda, és erősen vérzett. Még a pálya mellett ellátták, majd elővigyázatosságból kórházba szállították, de az orvosok szerint nem súlyos a sérülése.

