Hatalmas biztonsági rést foltozott be a Facebook, 50 millió fiók érintett

Egy rendszerhiba miatt 50 millió Facebook-fiókhoz férhettek hozzá ismeretlenek. A kedden felfedezett biztonsági rést péntekre tudták csak befoltozni. Ha téged is arra kért az oldal, hogy jelentkezz be újra, a te profilod is érintett.