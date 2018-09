Megbabonázza az internetet ez a szivárványos fotó

Scott MacLucas-Paton 48 éves, és a skóciai Skye-szigeten él. Szombaton túrázni volt az Am Basteir nevű csúcson, ahol elkészítette élete talán legjobb felvételét. A kép keletkezésének körülményeiről ezt írta:

A fényképen a napfény csak egy kis részen szökik át a felhők között, majd egy szivárványt fest az égre, amelynek a vége pont a fotós előtti kis fennsíkon „érinti a földet”. A legenda szerint a szivárvány tövében kincs van, de ezt Scott első kézből cáfolta meg.

