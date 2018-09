Zoltán jogászból lett világszerte ismert gyöngyékszertervező

Ha létezik kreatív tevékenység, amiben sosem tudnék elképzelni egy kisportolt, jóvágású férfit, az a gyöngyfűzés. Kisjuhász Zolival a családi vállalkozás boltjában találkozunk, amit feleségével, Orsival vezet. A sok ezer különböző színű és formájú csodaszép gyöngy között könnyű elveszni, Zoli mégis otthonosan mozog itt, hiszen mindet ismeri és rendszeresen használja.

Hogyan lesz egy jogász-közgazdászból a csodaszép gyöngyékszerek megálmodója?

Elegem lett a multik világából. Jogi tanácsadóként már éppen egy komolyabb szintre értem volna a ranglétrán, mikor úgy döntöttem, mindent hátrahagyok. Vettem egy repülőjegyet Ausztráliába, és világgá mentem, mindössze az első egy hétre volt szállásom ismerősöknél. Egy évig utazgattam, dolgoztam farmokon, vezettem éjszakai kajaktúrákat, építettem zenei fesztiválon nagyszínpadot, krosszmotorral tereltem szarvasmarhákat, majd bejártam Új-Zélandot is. Izgalmas év volt.

Ez elég éles váltás az öltönyös multivilághoz képest.

Nagyon élveztem, de egy év után hazajöttem, és egy nyári szezont végigtoltam pincérként egy ismerősöm balatoni panziójában. Ezután tényleg el kellett gondolkodnom azon, hogy mihez kezdek, de csak abban voltam biztos, hogy a multik világába nem szeretnék visszatérni. Ekkor Orsi – aki akkor még nem volt a feleségem, csak anyukám barátnője – megemlítette, hogy pár éve belevágott a gyöngybizniszbe, és mivel jó minőségű gyöngyöt alig lehet itthon kapni, mindig külföldről rendel. Egy idő után már a barátnői is őt kérték, hogy rendeljen nekik is, ezért csinált egy webshopot, majd megnyitotta az üzletet a belvárosban. Ekkor 2010-et írtunk. Először csak befektetőként szálltam be, de mivel volt külkereskedelmi tapasztalatom, a külföldi partnerekkel való kapcsolattartást is magamra vállaltam, majd később egyre több mindent, elkezdett érdekelni az egész szakma. Rájöttem, hogy szeretem ezt csinálni, és pont ez az a karrierváltás, amire vágytam.

Akkor kijelenthetjük, hogy a feleségeddel a gyöngyök hoztak össze?

Igen. Fél év közös munka után Orsival már egy párt alkottunk, azóta a feleségem, és kislányom édesanyja.

Volt bármiféle kreatív tapasztalatod a gyöngyözés előtt?

Kiskoromban szerettem legózni, nagyon tetszett, hogy kis darabokból a két kezemmel alkothattam valamit, aminek csak a képzeletem szabott határt.

Nehéz elképzelnem a pillanatot, mikor először gyöngyöt vettél a kezedbe. Elmeséled, hogyan történt?

2011 karácsonyán a sok sütitől ellustulva unatkoztam otthon, és Orsit néztem, ahogy gyöngyöt fűz. Nem volt kedvem huszadjára megnézni az Igazából szerelem sokadik ismétlését, ezért felvettem egy tűt, és fogtam pár super-duo gyöngyöt. Ezek akkor még új termékek voltak, és tetszett, hogy két lyuk van rajtuk. Pár egyszerűbb kreáció után elkezdtem bonyolultabb formákban gondolkodni. A feleségem szerint rendkívül gyorsan fejlődtem, két hónap múlva már egészen komplikált medálokat csináltam.

Tehát inkább a tervezés fogott meg, nem is maga a gyöngyfűzés?

Nagyon élvezem a folyamatot, mikor kitalálom a formát és a fűzés menetét. A bonyolult minták megalkotása időigényes és precizitást igénylő feladat. Mikor az megvan, gondolatban már tervezném is egyből a következőt, maga a gyöngyfűzés, tehát az ékszer megalkotása már nem olyan izgalmas számomra.

Ahhoz már nincs türelmed?

Előfordul, hogy összegabalyodik a damil, vagy túlterhelődik a gyöngy, és elpattan, ez igen frusztráló lehet, de nem ez az igazi oka. Inkább csak annyi, hogy a tervezés, maga a kreatív folyamat, amit a legszívesebben csinálok. Másfél havonta hoznak ki a gyártók új gyöngyöket, azokhoz új ékszereket kell terveznem, mindent megrendelni, befotózni, feltenni a webshopra, úgyhogy meglepően pörgős a munkám.

Európa egyik vezető szaklapja, a Bead & Jewellery címplapján is szerepelt általad tervezett medál, a „Delilious Pendant” (ez egy szójáték az angol delirious, azaz „bódult” és lily, vagyis „liliom” szavakból – a szerk.). Hogyan lett belőled pár év alatt a gyöngyös szakma egyik nemzetközileg ismert dizájnere?

A Starman Beads, egy amerikai gyöngygyártó cég felkért egy együttműködésre. Egy újfajta gyöngyük piacra dobása előtt küldtek termékmintát, én pedig megterveztem a Charlize névre hallgató medálom. Nem túl bonyolult dizájn, mégis az egyik legnépszerűbb mintám lett. Az egyik workshoprésztvevő harminc különböző színben fűzte meg. Ez pozitív visszhangra talált a Starmannél is, és javasolták, hogy küldjek egy pályázati anyagot a Trendsetter programjukba.

Ez egy olyan gyöngyékszertervező csoport, ahova évente kell jelentkezni, pályázati anyagot benyújtani, és aztán meghívásos alapon lehet bekerülni. A tagság nem automatikus, ha egyszer bejutottál, évente újra kell jelentkezni. A cég termékeit teszteljük, a még megjelenés előtt álló gyöngyökhöz készítünk mintákat, és visszajelzést küldünk a tapasztalatainkról, például hogy milyen a gyöngy, kopik-e a bevonat, mennyire precíz a kidolgozás, vágja-e a damilt, cérnát. Ide tényleg csak a világ legjobb tervezői jutnak be, ezért némileg váratlanul ért és óriási megtiszteltetés volt, amikor kihirdették az az évi tagok listáját. Két tartalmas évet töltöttem náluk, és végül ők ajánlották be a Tudor-gyűrű nevű ékszeremet a Bead & Jewellery-hez. Azóta több mint húsz alkalommal szerepeltem a magazinban, a Delilious medálommal ráadásul címlapon.

Ez óriási dolog a gyöngyös szakmában, gondolom.

Volt rá példa, hogy valaki megkért, hogy dedikáljam neki azt a számot…

Tanítani nem szeretnél?

Nem, sajnos nincs hozzá türelmem, viszont hetente többször tartunk gyöngyfűzés- és gyöngyhorgolás-, kumihimo zsinórfonás, illetve sujtástanfolyamokat elismert oktatók közreműködésével, amik rendszerint telt házasak.

Az általad tervezett ékszereket elnézve be kell vallanom: nem tudtam, hogy a gyöngyfűzést ilyen komoly szinten is lehet űzni.

Ma már az egész világon robbanásszerűen nő a gyöngyfűzés népszerűsége, rengeteg új forma és szín jelenik meg, a lehetőségek végtelenek. Minden tervezőnek megvan a maga stílusa és formavilága. Én elsősorban medálokat készítek, de felkérésre terveztem már karkötőt, fülbevalót és gyűrűt is. Az üzletünkbe betérve sokan órákat töltenek itt, mintha könyvtárban lennének. Rengeteg külföldi jön be hozzánk, mikor Budapesten jár, akár mert látták az ékszereimet a magazinban, vagy mert hallottak másoktól a Gyöngyszigetről. A fesztiválszezonban sok fiatal itt helyben fűzi magának az ékszereket, de olyan vásárlónk is van, aki megsúgta, hogy 3 havonta azért beszéli rá a férjét, hogy eljöjjenek Budapestre Olaszországból, mert imád nálunk vásárolni.

Akkor kijelenthetjük, hogy a karrierváltás sikeres volt.

A gyöngyfűzésben logika rejlik, ugyanakkor szabadon szárnyalhat az ember képzelete. Találékonyságra tanít, arra, hogy nem kell mindig szorosan követni a szabályokat. Jó érzés, mikor megjelenik egy újabb kreációm, és az eladásokon látszik, hogy a hozzávaló gyöngyökből több fogy. Röviden igen, boldog vagyok, hogy színek és formák töltik ki az életemet, és hogy egy olyan ember a párom, aki mellett megvalósíthatom önmagam és az álmaimat.