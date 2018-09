Megrendezték az első teniszmeccset az űrben – videó

Az ISS nemzetközi űrállomáson az űrhajósok élete szinte percre pontosan be van osztva. Bár van köztük mérnök, kutató, orvos, mindenkinek vannak olyan feladatai, amiket el kell végeznie, hogy az űrbéli létesítmény zökkenőmentesen üzemelhessen.

Persze néha azért pihenhetnek is, ilyenkor a legtöbben a laptopjukra letöltött filmeket, sorozatokat néznek, olvasgatnak, vagy az űrállomás Cupola nevű speciális „ablakán” keresztül gyönyörködnek a Földben, és fotózzák a látványt.

Tegnap azonban egy különleges eseményre került sor, a hattagú legénységből négyen – az A.J. Feustel–Ricky Arnold kettős, valamint Serena Auñón-Chancellor–Alexander Gerst duó – megrendezték az első, súlytalanságban tartott teniszmérkőzést.

Természetesen nem kell a U.S. Open vagy a közelmúltban megrendezett Davis kupa színvonalára gondolni, az űrhajósok csupán így szórakoztatták egymást és azokat, akik követik Feustel Twitter-csatornáját, ott jelent meg ugyanis az alábbi videó az úttörő mérkőzésről.

The # 1 rule for playing tennis in micro g: you must be floating when you hit the ball! I had a great time playing the first #tennis game in space with my teammate (assistant to the commander) @astro_ricky, and opponents @AstroSerena & @Astro_Alex on @Space_Station. pic.twitter.com/NAI1eyyXVX