Titkos naplót vezetett szexkalandjairól a légiutas-kísérő, óriási botrány lett belőle

Négy éven át vezette számítógépén titkos szexnaplóját egy stewardess arról, mikor és hol szexelt utazásai alatt. A négygyermekes anya a KLM/Air France légitársaság tulajdonában lévő fapados, a Transavia munkatársa volt, férje viszont felfedezte a naplót, amiben részletekbe menően ír arról, amikor kollégáival szexelt a repülőgépeken, a pihenőszobákban vagy épp a szállodákban.

A dühös férj a napló bizonyos tartalmait megosztotta a médiával, ami nem tűnt a legjobb ötletnek, mert nem csak a legénység férfi tagjaival került konfrontációba, de 2015-ben öt évre eltiltotta járataitól a légitársaság is, akárcsak az egyik pilótát, aki verekedésbe keveredett a megcsalt férfivel.

A napló részleteinek nyilvánosságra hozatala után a férfit felesége perelte be a bíróságon, hogy ne hozhassa teljes terjedelmében nyilvánosságra a napló tartalmát, a nőt a perben a légitársaság is támogatta, mert érzékeny, személyes adatok is voltak a jegyzetekben, amik ronthatták volna munkatársai jó hírét.

Az ügyben végül sikerült peren kívül megegyezni, de a férfit öt évre letiltották a Transavia járatairól, amiért zaklatta és szétzilálta a légitársaság legénységét.

Daily Mail