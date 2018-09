A volt úszókapitány szerint Hosszú Katinka eredményei közepesek

Az úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hargitay András Hosszú Katinka idei eredményeiről, elsősorban a világkupákon elért győzelmeiről beszélt a Borsnak. Hiába a világkupa-aranyérmek, Hargitay szerint Hosszú időeredményei számítanak, azok pedig bőven elmaradtak az olimpiai és világbajnok úszó legjobbjaitól. A versenyeket azért nyerte mégis Hosszú, mert a mezőny is foghíjas volt.

Hargitay Hosszú új edzőjéről, Petrov Árpádról is beszélt. „Petrovot aligha látják majd üvöltözni a medence szélén, mint azt egykor Katinka férje, volt mestere, az amerikai Shane Tusup tette, mert ő egészen más vérmérsékletű. Katinka korábbi edzésnaplói persze segítséget jelentenek Árpádnak, de mindenképp az ő érdeme, hogy tudja motiválni a sztárúszónkat. Akkor lehetünk majd nyugodtak, ha Katinka jövő júliusban a kvang­dzsui vb-n is dobogós helyezéseket szerez, mert abból már lehet messzemenőbb következtetéseket is le­vonni.”

Hargitay egyébként előszeretettel kommentálja Hosszú viselt dolgait, nemrég például azt mondta, „Hosszú Katinka férje nélkülözhetetlen”.