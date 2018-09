Amerika apukájából elítélt nemi erőszakoló: Bill Cosby szégyenteljes karrieríve

KAPCSOLÓDÓ Letöltendő börtönt kapott nemi erőszakért Bill Cosby

Mielőtt belevágnánk, érdemes picit körüljárni, hogy milyen pozíciót foglalt el Bill Cosby az amerikai popkultúrában. A mélyszegénységből kitörve ő lett a XX. század második felében az az arc és név, aki az amerikai – fehér – középosztályhoz közelebb tudta vinni az afroamerikaiak világát és kultúráját. Egészen pontosan egy olyan képet mutatott az USA lakóinak, amelyben a feketék nem egy elnyomott, szegény réteget képviselnek, hanem ugyanolyan, ha úgy tetszik, asszimilálódott életet élnek, mint a fehérek. Nem véletlen, hogy a kilencvenes években a gettókban élő feketék jogaiért harcosan síkra szálló Ice-T metálegyüttesének, a botrányoktól sem ódzkodó Body Count azonos című számában a rapper még arról elmélkedik, milyen szép is lenne, ha mindannyian egy olyan világban élhetnénk, mint a Cosby Show, amelyben a rendőrök nem nyakló nélkül lövöldöznek a feketékre, hanem segítőkészen lehozzák az elszabadult cicát a fáról.

Ez a gondolat a közelmúltban történtek ismeretében minimum megmosolyogtató, ugyanakkor Ice-T sorait folytatva eljutunk a kemény valósághoz: „Shit ain’t like that! It’s real fucked up!” A dalban felvázolt ív pedig tökéletesen illeszkedik a Cosby-sztorihoz, amely szívmelengető tündérmesének indult, majd ocsmány véget ért.

Gettóból a képernyőre

Bill Cosby 1937-ben született William Henry Cosby Jr. néven, egy philadelphiai gettóban. Szülei szegény emberek voltak, így már gyerekként cipőtisztítással kellett pénzt keresnie, illetve a helyi szupermarketben is be kellett állnia kisegítő munkásként.

Már az iskolában felfigyeltek rá, hogy szereti történetmeséléssel és viccekkel szórakoztatni az osztálytársait. Érettségije után jelentkezett az amerikai haditengerészethez, majd miután leszerelt, egyetemre ment, miközben részmunkaidőben egy bárban dolgozott. Utóbbi helyen kapott lehetőséget: amikor egy előadásra felkért komikus nem érkezett meg a bárba, Cosbyt bízták meg, hogy a színpadról szórakoztassa a közönséget.

A stand-upolás eredményeként 1963-ban felléphetett a The Tonight Show-ban, innen pedig egyenes út vezetett a Warner Brothers egyik stúdiójába, ahol egy sor díjnyertes kabarélemezt vett fel. 1973-ban már a New York-i Greenwich Village klubjaiban nevettette a közönségét, előtte azonban 1965-ben történelmet írt, amikor ő lett az első fekete színész, aki egy tévésorozatban szerepelhetett. A hatvanas években, a polgárjogi mozgalmak aktivitásának – és az ezzel szemben álló reakcióknak – a csúcsán ezzel fontos korlátokat döntött le. A képernyőn való megjelenésére több konzervatív – déli – államban a tévésorozat betiltásával reagáltak. Cosby népszerűsége ennek ellenére szárnyalni kezdett, olyannyira, hogy a mai napig ő az egyetlen, akinek három egymást követő évben sikerült elnyernie az Emmy-díjat.

Amerika apukája

Legnagyobb sikerét az 1984-ben indult The Cosby Show című sorozattal aratta, amelyben tovább erősítette a fehéreket nem fenyegető, jómódú, családos feketék image-ét. Ebben egy ötgyerekes, jómódú családapát alakított, aminek köszönhetően megkapta az „Amerika apukája” titulust. A műsor a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb tévés programja lett, amelyre hetente nagyjából harmincmillió néző kapcsolt oda. 1989-ben Cosby már havi (!) négymillió dollárt keresett, kizárólag a tévés közvetítési díjakból.

Amikor 1992-ben a The Cosby Show véget ért, Bill Cosby többféle különböző projekttel próbálkozott, ám filmszerepei és egyéb fellépései sem érték el ugyanazt a sikert, mint korábban. A kilencvenes évek végére a fénye megkopott, ő pedig szépen lassan a háttérbe kényszerült, de ettől függetlenül még sokan valódi ikonként tekintettek rá.

Kevés szó esett róla a XXI. század első évtizedében, míg 2013-ban nagy csinnadratta közepette be nem jelentette visszatérését komikusként. A tévés stand-up-műsor óriási siker lett, rengeteg pozitív kritikát írtak róla, ennek eredményeként Cosby országos turnéra indult. Úgy tűnt, Amerika apukája visszatért, hogy feltegye a koronát az életművére.

A bukás és a börtön

Az első botrány 2005-ben pattant ki, amikor Andrea Constand – annak az egyetemnek a munkatársa, ahol Cosby is hallgató volt – azt állította, hogy a sztár egy évvel korábban elkábította és molesztálta az otthonában. Az ügyészség azonban bizonyítékok hiánya miatt nem emelt vádat Cosby ellen.

Az amerikai jogrendszer sajátosságai miatt Constandnak így egy választása maradt: polgári peres eljárást kezdeményezett Cosby ellen. Bár több vádló is jelentkezett, az elévülési törvény szerint Constand volt az egyetlen, aki még „élő” vádakkal támadhatta meg a hírességet. Mellette azonban 13 másik nő (közülük 12-en nevük elhallgatását kérték) is hasonló vádakat állított.

Cosby mindent tagadott, ügyvédje pedig felháborítónak nevezte a vádakat – ennek ellenére 2006-ban peren kívüli megegyezés született, ám a Cosby által kifizetett összeget nem hozták nyilvánosságra.

A Constand mellett álló nők, akik szemtanúként vettek részt a perben, az ezt követő években egyre-másra kezdték el nyilvánosságra hozni a történeteiket, azonban a hatóságok a vádakkal nem igazán törődtek, egészen addig, amíg Cosby a visszatérése miatt újra a reflektorfénybe nem került. Ekkor ugyanis több mint 50 nő vádolta meg a sztárt szexuális zaklatással vagy nemi erőszakkal, de az elévülés miatt ismét csak Andrea Constand volt az, akinek az ügyéből büntetőjogi pert lehetett indítani.

Cosby 2014-ben még igyekezett lesöpörni a vádakat, ám ezután nem sokkal olyan bírósági dokumentumok kerültek elő, amelyek bizonyítják, hogy Cosby elismerte: különféle nyugtatókat és kábítószereket szerzett be azzal a szándékkal, hogy olyan nőknek adja be, akikkel szexuális kapcsolatot akart létesíteni. Ezek közül a Quaaludesnek nevezett készítmény ideiglenesen mozgásképtelenné teszi azt, aki elfogyasztja.

Ez már kellően erős bizonyíték volt, hogy a Cosby visszatérését támogató tévécsatorna visszalépjen, ráadásul a The Cosby Show ismétléseit is levették a műsorról. Ledöntötték Cosby szobrát is, amely az MGM Hollywood Studios floridai létesítményében állt, valamint több egyetem is visszavonta a díszdoktori címeket és diplomákat, amelyeket a nevére kiállítottak.

Egy darabig úgy tűnt, mégsem lesz büntetőper a dologból, elsősorban az elévülés miatt, azonban Andrea Constand végül vallomást tehetett a bíróság előtt 2017 júniusában. A tanúvallomásban azt állította, hogy Cosby olyan pirulákat adott neki, amelyekről azt állította, hogy gyógynövényeket tartalmaznak, és csak ellazítják az embert. A nő azonban úgy érezte, mintha lefagyott volna, és képtelen volt megmozdulni.

„Próbáltam megmozdítani a kezemet és a lábaimat, de mintha megfagytam volna” – mondta tanúvallomásában, hozzátéve, hogy körülbelül 20 perccel ezután Cosby a nemi szervét kezdte fogdosni. „Nem tudtam védekezni, pedig azt akartam, hogy vége legyen.”

Cosby tagadta a vádakat, az esküdtszék pedig nem tudott döntésre jutni, így 2017-ben érvénytelennek nyilvánították a tárgyalásokat. Idén április 9-én azonban elkezdték újratárgyalni az ügyet, a bíró pedig a vád 5 újabb tanúját is meghallgatta. Ez kulcsfontosságú döntésnek bizonyult, a tanúvallomások alapján ugyanis a 12 tagú esküdtszék Bill Cosbyt három vádpontban bűnösnek találta szexuális zaklatás miatt. Az ítéletet tegnap hozták meg, ezek szerint Cosby 3-tól 10 évig terjedő börtönbüntetést kapott, és legkorábban 3 év elteltével kérvényezheti szabadlábra helyezését.

A vád tanúi, valamint az áldozatok hatalmas megkönnyebbülésüknek adtak hangot, hogy a #metoo-éra első bírósági perében az igazság győzött. Bill Cosbyt a tárgyalásról egyenesen a megyei börtönbe szállították, ahol meg is kezdhette büntetése letöltését.