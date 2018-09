Thuróczy Szabolcs: „A maffiózókat sokkal gerincesebbeknek gondolom a mai magyar pénzembereknél”

A harmadik évaddal véget ér az Aranyélet. Nem bánod? Nem érzed úgy, hogy ebben a karakterben lenne még kraft további évadokra is?

Szerintem jó döntést hozott az HBO és a forgatókönyvíró csapat, hogy ezt most befejezzük. Kompaktnak érzem, amit végigcsináltunk. Nekem ez a karakter befejeződött azzal, ahogy megírták, és ahogy mi megcsináltuk. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a nagy siker hatására rátolnak még egyet, aztán meg még egyet, de ezekben már ritkán van annyi erő és kreativitás, amennyit a folytatás megkívánna.

Követsz más sorozatokat?

Sajnos ritkán. Nincs rá időm.

A második évad után az atlétatrikós lövöldözésed miatt magyar Bruce Willisnek kiáltottak ki, a harmadik évadból látott részek alapján pedig egyfajta keresztapának tűnsz. Fontos volt számodra, hogy minden évadban egy új oldalát mutathasd meg a karakternek?

Ha felkerül az öltöny, és egy elegánsabb miliő vesz körül, az a színészre is visszahat. Az, hogy Attilának a saját lábára kell állnia, és önállóan kell döntéseket hoznia, meghatározza a fejlődését és a kommunikációja változását. Az első két évadhoz képest az alá-fölérendeltségi viszony megfordul, most ő kerül felülre. Több erőt lehetett belevinni. Attila keményebb, határozottabb énjét kellett megmutatnom, ami jót tett a karakternek szerintem.

Nem hatalmas ugrás az, hogy egy élelmiszerbolt biztonsági őréből valaki pár hónap alatt maffiózó kisfőnökké válik?

Vannak erre példák a valóságban is. (Nevet)

Attila ráadásul meglehetősen otthonosan mozog ebben a szerepkörben.

Kénytelen, mert nagyobbak lettek a tétek. Magasabb szintre került, ahol izgalmasabb helyzetekkel találkozik. Más pénzek mozognak az új körökben.

Az eddigi évadok közül a harmadik rímel leginkább arra, ami körbevesz minket Magyarországon.

Nem tudtak olyat kitalálni az írók, ami korábban vagy később a valóságban ne történt volna meg. Sokszor még nekünk kell magyarázkodnunk, hogy valamit nem a hírekből vettünk, mert az írók már rég megírták, mikor valami hasonló történt a magyar közéletben is.

Eddig Miklósiéknál Janka volt az, aki kikacsintgatott a kapcsolatból, ám ez most megfordulni látszik, és Attilának lesz egy románca. Vége a nagy szerelemnek?

Ha megnézed a sorozat második felét is, erre választ kapsz. Attila nőkkel kapcsolatos reakciói mutatják meg, hogy milyen érzékenység van benne. Jót tett a sztorinak, hogy Janka is lehet féltékeny, az új nő révén elindulhatott egy olyan csavar, aminek a végén vagy még közelebb kerülnek egymáshoz, vagy eltávolodnak. Számomra izgalmas volt ebben az is, hogy egy férfi egy húsz-huszonöt éves kapcsolat után még mennyire tud váltani. Van-e elég bátorsága ehhez?

Amikor a második évad kapcsán beszélgettünk, azt mondtad, hogy Attilának élni sincs ideje, nemhogy szerelembe esni. Ezek szerint az új évadban már több ideje van magára?

Inkább csak egy véletlen sodorja őt össze az új nővel, a múltban pedig elég sok ütést kapott a feleségétől ahhoz, hogy nyitott legyen rá. Az, hogy fontos egy nő számára, és sok figyelmet kap tőle, nagyon vonzó Attila számára. A felesége annyiszor verte át és alázta meg, hogy azt már nehezen viseli az ötvenhez közel, de mégis elképzelhetetlennek tartja nélküle az életét.

Az, hogy az Anger Zsolt alakította Hollós Endre kiesett a képből, mennyiben változtatott Attilán?

Hollós szelleme azért végig ott lebeg fölöttünk, folyton beszélünk róla. Ez egy nagyon komoly gyerekkori barátság volt, ezt az ember nem tudja csak úgy elengedni. Hollós sorsa egyfajta tanulság Attila számára.

Attila karakterét senki sem ismeri jobban nálad. A forgatókönyvírók kikérték a véleményed előzetesen arról, hogyan alakuljon a karaktered sorsa?

Volt velük egy megbeszélésem, mielőtt nekikezdtek volna a harmadik évadnak. Olyan nagy egymás mellett elbeszélés nem volt. A legtöbb dologban rögtön egyetértettünk. Boldog voltam attól, hogy érzelmileg milyen irányba viszik a karakteremet.

Az első évad a mutyizós, a második a gengszterfilmes, a harmadikban pedig a fehérgalléros bűnözés került középpontba. Merítettél ötleteket a játékodhoz a hazai fehérgalléros felhozatalból?

Nyilván be lehetne azonosítani, kik vannak a tápláléklánc csúcsán, akik a sorozatban látható játszmákhoz hasonlókat űznek, de mi inkább általánosságban merítettünk inspirációt a valóságból, nem konkrét személyekből. Persze asszociálni szabad, bárki belegondolhatja ebbe azt a 8-10 embert, aki irányítja az országot. Kíváncsi vagyok, hogy azok, akik közülük ezt nézik – mert szerintem nézik –, elszégyellik-e magukat, vagy inkább büszkék lesznek, hogy jaj, látod milyen jól csináljuk. Valószínűleg ezek az emberek vannak annyira pszichopaták és szociopaták, hogy inkább büszkék rá, ha megfilmesítik őket, és nincs semmi szégyenérzetük emiatt.

Az, hogy az eddigi évadok legnépszerűbb karaktere pont a sorozat rosszfiúja, Endre bá volt, mond valamit a magyar néplélekről?

Színészek által sokszor hangoztatott közhely, hogy sokkal izgalmasabb rossz embert játszani. Nagyon izgalmas, hogy hétköznapi helyzetekben – például valaki spagettit főz vagy pelenkát vesz – beszélik meg az akciókat, ettől olyan szuperek Scorsese filmjei is. A hétköznapiságba belenyomott őrült bűnözői világ már régóta nagyon izgalmas téma. Számunkra nagy kihívás volt, hogy lehet ezt hitelesen megcsinálni Magyarországon, magyar környezetben.

Szerinted Attila rossz ember? Nekem mindig úgy tűnik, mint aki küzd az ellen, hogy rossz legyen, aztán mégis mindig visszatáncol, vagy visszarántják.

Attila nyugalomra vágyik, mert a fehérgalléros bűnözői lét elképesztően stresszes. Mindig lesned kell a hátad mögé.

Még Magyarországon is, amit sokszor neveznek ilyen szempontból következmények nélküli országnak?

Szerintem igen. Ha pengeélen táncol az ember évekig, az kikészíti az idegrendszerét. Úgy csinálni, hogy ne vegyék észre, úgy papírozni, hogy átmenjen, ki kapjon tíz százalékot, ki húszat, satöbbi. Ez folyamatos száz százalékon pörgést követel az embertől. Százmilliókról, milliárdokról van szó, és aki hoz egy rossz döntést, vagy kikerül a pikszisből, azt az örvény menthetetlenül ledarálja, és jön helyette más. Nem véletlenül járnak sokan közülük terápiás klinikára Svájcba kipihenni a fáradalmakat. Nálunk nem a törvénytől és a hatóságoktól félnek, mert be vannak védve, hanem attól, hogy valaki átveheti a helyüket.

Mit gondolsz, ők tudják, hogy ez nekik nem járna, csak mégis elvették, vagy abban a tudatban élnek, hogy ez őket mind megilleti?

Ha nem én, akkor majd csinálja más. Ez mindig a kulcsmondat, amivel egyből fel is mentik magukat. Akkor csinálom inkább én a bizniszt. Attila is így gondolkodik. Merjünk nagyot álmodni! Legyen egy óriási hotel, legyen egy emlékpark, aminél lepapírozhatatlan, hogy most akkor kinek csurog egy-egy százmilliós tétel. Ez egy piramis, amiből ha valakit kigolyóznak, az tudja, hogy nagyon sok pénztől esik el. Egy rossz döntés boríthat mindent.

Ha valaki kikerül a pikszisből, tud egyáltalán igazán nagyot bukni? Itt pár év alatt olyan vagyonokat lehet felhalmozni, ami nemcsak egy életre, hanem még a következő generációknak is bőven elég lehet.

A magas életszínvonal azt eredményezi, hogy sokat is költesz, ha pedig nem termelsz, gyorsan fogy a pénz. A pénzéhség kegyetlen dolog, nem lehet miatta leállni.

Nekem Attila azért nem tűnik olyan pénzéhesnek. Ha nincsenek a családjának extra igényei, ő jóval kevesebből is elevickélt volna, nem?

Egy idő után azért ő is többre vágyott volna, de tény, hogy nem egy nagy igényű ember.

Attiláék valódi bűnözőkből váltak fehérgallérosokká. Szerinted Magyarországon a fehérgalléros bűnözés mennyire áll kapcsolatban a hagyományos alvilággal?

A magyar fehérgalléros bűnözők nem gengszterek. Én csak gumigerincű marcipángengsztereknek hívom őket. Kirakják a gerincüket az éjjeliszekrényükre, és nem viszik magukkal reggel. Szerintem még a pisztolytól is félnek. Meg vannak győződve arról, hogy nemcsak magukért, hanem az országért is dolgoznak, és ez egy óriási hazugság. A maffiózókat én sokkal gerincesebbeknek gondolom a mai magyar pénzembereknél. Náluk még ott volt a szemet szemért, fogat fogért elv, de az új fiúk teljesen elvtelenek. Köztük már betyárbecsület sem létezik, mindent csak a pillanatnyi érdekek mozgatnak. A politika túl közel került a bűnözéshez, és a szemedbe hazudik szemérmetlenül. Könnyen bizonyítható, hogy elloptak valamit, de ők azt mondják, hogy „nem loptam el”, és ennek nincs folytatása. Mindent meg tudnak magyarázni. Gyáva emberek.

