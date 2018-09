Bonvital Wellness & Gastro Hotel****superior – Hévíz felnőttbarát szállodája (x)

A Bonvital Hévíz egyetlen felnőttbarát hoteleként kizárólag 14 éves kor felett fogadja pihenni vágyó vendégeit. A gasztronómia és a wellness harmonikus egyvelegével exkluzív környezetben nyújt minőségi szolgáltatásokat. Egyedi színfoltként megjelenve Hévíz szálláshelykínálatában, felnőttbarát hotelként többet kínál fiataloknak – 14 éves kor felett – és felnőtteknek, mint egyszerű kiszakadást a hétköznapokból. Kiváló lehetőséget biztosít a mi-időnkre, ugyanis exkluzív környezetben prémiumszolgáltatásokkal – modern spa egyedi építészeti megoldásokkal és designnal, kreatív és kifinomult gasztronómiai kínálat szezonális alapanyagokból – segíti a teljes kikapcsolódást.

A négycsillagos superior szálloda számos exkluzív szolgáltatást kínál vendégeinek. A felnőttbarát szálloda wellnessrészlege kiváló lehetőséget biztosít a teljes testi-lelki feltöltődéshez. A hagyományos wellnesskínálat itt is megtalálható: élménymedence, jacuzzi, szaunavilág, élményzuhany és well-being pult szolgálja a teljes felfrissülést. A Bonvital sparészlegének repertoárjában klasszikus és különleges masszázsok – mint például a keleti bambuszmasszázs vagy a Bonvital háromlépcsős talpkezelés –, fürdők (például tokaji boros fürdő), rituálék (iszaprituálé, szőlőmagos testradírozás), kozmetikai kezelések és gyógykezelések is megtalálhatóak.

A medencében való csobbanás és egy különleges masszázs igénybevétele után átadhatjuk magunkat a kulináris élvezeteknek. Gasztrohotelként a félpanziós ellátást biztosító Apetite étterem mellett a Bonvital rendelkezik egy à la carte étteremmel is. A Brix Bistróban igazi bisztróélményt élhetnek át a vendégek. A Brix séfje kizárólag a kiváló minőségű szezonális és legkedveltebb alapanyagokat használja, igyekszik az új gasztronómiai trendeknek megfelelő fogásokkal megismertetni vendégeit, de az eddig megszokott ételeket is kreatívan, kifinomult igényességgel tálalja. Ha belepillantunk az étlapba, akkor olyan különleges fogásokkal találkozhatunk, mint a gyömbéres halleves rókagombával és zöldborsóval vagy őrségi kecskesajt tökmagos bundában. Az ételkülönlegességek széles palettáján kívül a rendkívüli italválaszték is hozzájárul a gasztrokalandhoz. A kávékínálatban a hagyományos erős fekete kávén vagy a megszokott cappuccinón kívül számos különlegesség is szerepel.

A szálloda szinte minden hónapban szervez gasztroprogramot (tematikus estek, borvacsorák), a hét egy-egy meghatározott napján pedig élő zenével emeli a vacsora hangulatát. Kiemelt ünnepek alkalmával (karácsony, szilveszter, húsvét) különleges programokról is gondoskodik.

Idén karácsonykor Szabó Leslie előadása teremt ünnepi hangulatot, szilveszterkor Király Martina és a Skyriders fog zenélni, január 1-jén pedig Kamarás Iván szórakoztatja majd a közönséget egy Sinatra-esttel.

A Bonvital a Tófürdőtől mindössze 100 méterre, a belváros szívében helyezkedik el, ami ideális lehetőséget biztosít a város felfedezéséhez. Külső programként a kerékpározás és a túrázás mellett lehetőség van a környéken golfozásra, hőlégballonozásra, lovaglásra, horgászatra, vagy akár a közeli kalandparkban is tölthetik vendégeink a szabadidejüket.

Szállodánk lehetőséget biztosít kerékpárkölcsönzésre, így bringával is számos túrát lehet tenni a környéken. Két keréken könnyen megközelíthető a balatoni kerékpárút és a Keszthelyi-hegység.

Az aktív programok mellett Hévízen és környékén (Keszthely és Balaton-felvidék) számos kulturális program, látnivaló, múzeumok és történelmi nevezetességek is felfedezésre várnak.

További információk, foglalás: bonvital.hu