Lemész hídba, ha meglátod, hogy néz ki a közeljövő virtuális valósága

A mai menőbb videojátékoknak jellemzően van egy úgynevezett grafikus motorjuk, amely a látvány előállításáért felelős. Azért nevezik motornak, mert afféle modulként, egyik játékból a másikba át lehet telepíteni, így nem kell újra leprogramozni a grafikus megjelenítést végző rendszert, hanem már készen be lehet illeszteni a leendő játékba (vagy más, grafikai megjelenítést alkalmazó szoftverbe). Ilyen motor (engine) a Unity nevű is, amelyet már számos videojátékban és online játékban is használnak.

Nem mennénk bele most a technikai részletekbe, de a lényeg annyi, hogy a Unity motorról a szakmában többen is úgy tartják, hogy nem kifejezetten alkalmas a rendkívül valósághű, úgynevezett fotorealisztikus környezetek megjelenítésére. Erre adott csattanós választ az Oneiros virtuálisvalóság-stúdió az alábbi videójával, amelyet augusztus végén töltöttek fel a YouTube-ra.

A fenti képsorokon minden „grafikából van”, azaz nem forgattak hozzá külső felvételeket a valódi világban. Mindent a grafikai motor jelenít meg, a bútoroktól kezdve az esővíztől csillogó macskaköveken át a falakra felfutó borostyánlevelekig.

A fejlesztőknek még arra is gondjuk volt, hogy a virtuális kamera „lencséjére” virtuális maszatfoltokat helyeztek el, hogy még valósághűbbnek hasson a „felvétel”. A realisztikus hatáshoz egyaránt hozzájárul a különféle anyagok textúrájának részletes ábrázolása, a természetes fény és a lámpák fényének kombinációja, de még az esővíz is, amely ugyanúgy gyűlik össze a macskakövek illesztéseiben, mint a valóságban.

Az Oneiros weboldaláról már most letölthető a demo, hogy akinek van erre alkalmas VR-szemüvege, a legapróbb részleteket is tanulmányozhassa a virtuális valóságban, de nem lennénk meglepve, ha az ilyen szintű grafikai megoldások rövidesen megjelennének a népszerűbb videojátékokban is.