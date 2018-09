Mit tennél, ha egy elütött kutya jelenne meg a verandádon?

April és Joe Sullivan egy 40 hektáros farmon élnek, ahol egyszer csak megjelent egy rendkívül rossz állapotban lévő kutya. Joe szerint az állatot elüthették, eltört a csípője, szinte alig élt. Csoda, hogy miként jutott el a verandájukra, hogy segítséget kérjen.

Az egyértelmű volt számukra, hogy orvoshoz viszik, azt azonban nem tudták, hogyan találjanak a kutyának gazdát. Aztán hirtelen elfogytak a kérdéseik, és csak egy maradt: miért ne fogadnák be ők az időközben Betsynek elkeresztelt, főképp a lábadozással elfoglalt kutyát?

Több kutyájuk is van, és nem fogadták akkora lelkesedéssel Betsyt, ám a falka legkisebb tagja, Hank szinte beleszeretett a jövevénybe. (Via: The Dodo)