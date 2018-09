Ezért érdemes fizetésnél a mobilodat használni

A bankkártyás vásárlások több mint fele ma már egy érintéssel történik. Ha már te magad is fizettél így, akkor tudod, milyen kényelmes és gyors ez a megoldás. A vásárlás ennél talán már nem is lehet egyszerűbb – gondolnád. Pedig lehet. Mit szólnál ahhoz, ha ezután még a tárcádat sem kellene magaddal hordanod? Nem húzná a zsebed, és nem kellene aggódnod, hogy esetleg elveszíted, vagy ellopják. Mindezt azért teheted meg, mert ma már kártya helyett használhatod a telefonodat is, ami mindig és mindenhol nálad van.

Mobiltelefonból pénztárca

Ahhoz, hogy egyszerűbb legyen a fizetés, és többé a bankkártyádat se kelljen elővenned, a mobiltelefont kell átalakítani pénztárcává. A folyamat nagyon egyszerű, csupán a következő négy dolog kell hozzá:

Mastercard® bankkártya

okostelefon, amin legalább 4.4-es Android fut,

mobiltárca alkalmazás (ezen a honlapon megtalálod az összes olyan alkalmazást, amit bankkártyával használhatsz),

NFC chip a mobilodban (ez a modernebb telefonokban már gyakorlatilag alapfelszereltség).

Ha nem tudod, hogy NFC képes telefonod van-e, akkor húzd le a redőnyt a képernyő tetején, és nézd meg, hogy látsz-e a megjelenő ikonok között NFC feliratút, vagy keresd meg a beállításoknál. Ha megtaláltad, csak kattints rá, és már be is kapcsoltad. Az NFC olyan, mint a WiFi vagy a Bluetooth, vagyis egy „adóvevő”. Csakhogy ez nem tíz vagy akár száz méterre küld „vezeték nélkül” adatot, hanem maximum néhány centiméterre. Ez nagyon hasznos dolog lehet, például a mobilfizetésnél.

Két perc alatt lehet mobiltárcád

Ahhoz, hogy a sarki péknél, vagy bárhol máshol a mobiloddal fizethess, először le kell töltened egy mobiltárca alkalmazást. Magyarországon jelenleg öt kereskedelmi banknál érhető el újgenerációs mobiltárca alkalmazás.

Az alkalmazás letöltése után regisztrálnod kell benne a bankkártyádat, ezt követően pedig bármikor boltban is vásárolhatsz a telefonoddal!

Így kell mobillal fizetni

Egy Mastercard mobiltárcás vásárlás éppen úgy zajlik, mintha érintős bankkártyát használnál, csak nem a kártyát, hanem a mobilt érinted a terminálhoz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy minden olyan helyen használhatod, ahol van egyérintéses POS terminál. Magyarországon viszonylag jól állunk ezzel, hiszen jelenleg körülbelül 136.000 POS terminál működik, és 85 százalékuk alkalmas egyérintéses fizetésre is. Idén még több lesz ezekből, úgyhogy jó eséllyel szinte mindenért tudsz majd mobillal fizetni.

Maga a bolti mobilfizetés úgy zajlik, hogy miután megjelenik a fizetendő összeg a terminálon, a kártyád helyett a mobilodat tartod oda a terminálhoz. Egy pillanat alatt megtörténik a fizetés, különösen akkor, ha 5.000 forint alatt vásároltál, hiszen ahogy azt már megszoktad a bankkártyádnál, a mobilfizetésnél sem kell ilyenkor PIN kódot megadnod. Ha ennél többet költesz, akkor a mobiltárcától függően vagy a terminálon kell beütnöd a PIN kódot, vagy a tárcajelszót kell megadnod a telefonodon. A vásárlás tehát egyszerű, gyors, biztonságos, és ahogy kártyás vásárlás esetén, itt sincs alsó határa a mobiltárcás vásárlás összegének – ha csak egy csomag rágóra van szükséged, a telefonoddal azt is megveheted.

Biztonságban van a pénzed

A mobilfizetés éppen olyan biztonságos, mintha a bankkártyádat használnád. Ha elveszíted vagy ellopják a pénztárcádat, a benne lévő készpénzt jó eséllyel nem fogod viszontlátni, a bankkártyát viszont le tudod tiltani, és így van ez a mobiltárcába regisztrált bankkártya esetén is. Ami pedig további nehezíti a visszaélést, hogy a fizetés egy virtuális kártyaszámmal történik, így a mobil nem tárolja a fizikai kártya adatait. A biztonságot tovább erősíted, ha telefonod feloldását jelszóhoz, vagy más azonosításhoz kötöd.