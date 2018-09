Iskolabuszt vásárolt egy amerikai hős, hogy így mentse a hurrikán útjába kerülő kutyákat

Miközben Dél-Karolinában mindenki a Florence elől igyekezett elmenekülni, a két állammal távolabbi Tennessee-ben élő Tony Alsup éppen a vihar felé indult egy öreg iskolabusszal, amit nemrég vásárolt.

Alsup, aki az EARS Emergency Animal Rescue and Shelter önkéntese, tavaly vásárolt egy régi iskolabuszt, amellyel a Texasra lecsapó Harvey hurrikán után gyűjtötte össze az elveszett, elkóborolt kutyákat. Amikor meghallotta, hogy a dél-karolinai állatmenhelyeknek szintén problémát okoz biztonságba helyezni az ebeket, egy percig sem tétovázott.

„Úgy voltam vele, hogy ezek is csak életek – magyarázta Alsup a The Washington Post-nak adott interjújában. – Az állatok – főleg a menhelyi állatok – valahogy mindig másodrangú fontosságúak. Én viszont úgy döntöttem, hogy kiállok értük, akkor is, ha nekem kell fizetnem a benzint vagy akár egy hajót kell vásárolnom, hogy kimentsem onnan ezeket a kutyákat.”

Alsup már a Florence hurrikán érkezése előtt körbejárt pár dél-karolinai állatmenhelyet, és a busszal összegyűjtötte azokat a kutyusokat – és cicákat –, amelyeket mások már nem tudtak volna időben elszállítani. Összesen 53 kutyát és 11 macskát mentett meg a hurrikán haragjától.

„Tony szerdán hajnali négykor érkezett összeszedni az itt maradt kutyákat – írta Facebook-posztjában a Saint Frances Animal Center egyik munkatársa. – Ők azok, akiket senki sem fogadott örökbe, akiknek valami szépséghibájuk vagy éppen szívférgük van. Valószínűleg ez volt a világ legszokatlanabb mentőakciója, de az is biztos, hogy ebben benne volt Tony szíve-lelke.”