Tunézia ősszel? Igen!

„Tunézia egy igazi színes-szagos arab ország, ahol két évvel ezelőtt jártam. Jó volt elvegyülni a tuniszi Soukban, belefeledkezni Sidi Bou Said partján a tenger végtelenjébe, ami olyan káprázatosan kék itt, mint kevés helyen a földön. Ha tunéziai látogatást tervezünk, az ideális időpont tavasz vége és ősz. Ilyenkor ugyanis már nincs olyan nagy tömeg, a hőség is sokkal elviselhetőbb, és a tengerben is gond nélkül lehet fürdeni. A plusz jó hír pedig, hogy aki ilyenkor utazik, annak sem kell hidegtől, esőtől tartania, úgyhogy az ernyőket bátran otthon lehet hagyni. Tipp: Sidi Bou Said külvárosa nemcsak olcsóbb, de turistából is alig akad ott, ráadásul a város széle néhány helyen szó szerint a sziklák szélén található, és olyan látvány tárul az ember szemei elé, amit soha nem felejt el. Aki nem akar a kilátásért sokat sétálni, igyon egy kávét a Café des Delices-ben, ahonnan a látvány szintén pazar.” – Anna

„Bevallom, én tipikusan az a turista vagyok, aki »kiköltözik« a tengerpartra, és csak úszni és enni kel fel. Aki hozzám hasonlóan imád enni, és kíváncsi az új ízekre, annak Tunézia főnyeremény. A konyhán erősen érződik a török, francia és mediterrán hatás. Felsorolni is nehéz, hogy Tunéziában mit kötelező megkóstolni, de a ropogós, tojással, petrezselyemmel, hússal töltött ropogós tésztaspecialitásukat, a briket mindenképp. A birkahúsból készített kicsi, fűszeres kolbász, a Merguez szintén megér egy (sok) kóstolást, ahogy a kuszkusz megannyi változata is. Tipp: Aki szereti a halakat, keresse a piac melletti éttermeket, ahol frissen sütik ki a kiválasztott halkülönlegességeket.” – Eszter

„Tunéziában a legjobb a sivatag, a Szahara miatt biztosan visszatérünk majd! Érdemes éjjel is kimenni, rengeteg a csillag, elképesztő látvány. A legjobb a szervezett túra Dzserbába, onnan megnézhetitek a nyugatra lévő sóstavakat, vagy elmehettek az oázisba. Tipp: Matmatába is érdemes elugrani, az elhagyatott, föld alatti barlangok felejthetetlen élményt nyújtanak.” – Tamás

„A párom elég problémás típus, ami a nyaralást illeti. Kánikulában nem hajlandó utazni, így abban állapodtunk meg tavaly, hogy ősszel, mégpedig októberben utazunk el Mahdiába. A legjobb döntés volt, rengeteg élménnyel tértünk vissza, kellemes meleg volt, és mindezt úgy élvezhettük, hogy nem a csúcsszezont fogtuk ki. A kedvencünk a helyi gasztronómia volt, mindketten imádjuk a fűszeres, ízletes húsokat, de a friss helyi zöldségeket is nagyon szerettük. Harmadik nap, miután nagyon pozitív élményeink voltak a helyiekkel, autót is béreltünk, és ketten vezettünk végig a kies tájakon, és étkezni is ott étkeztünk, ahol a helyiek, az út mentén. Igaz, arrafelé már kevésbé beszéltek angolul, de így is tökéletesen elboldogultunk. Óriási élmény volt. Az egyik legromantikusabb utazásunk volt. Érdemes a helyiekkel beszédbe elegyedni, ha tudnak angolul. Nagyon kedves emberek! Tipp: Aki teheti, ne csak a hotelben étkezzen, keresse a helyi éttermeket, kifőzdéket, büféket, ahol igazi mediterrán ízekben lehet része. A TripAdvisor nagyon hasznos app ehhez.” – Kinga

„Mivel szűkös a büdzsé, mi minden évben ősszel nyaralunk a családdal, nyáron csak a hazai hosszú hétvégék férnek bele, de szerencsére a gyerekek rég hozzászoktak ehhez, nincs bajuk vele. Tavaly így jutottunk el Hammametbe, ami maga volt a csoda. Korábban mindig úgy gondoltam Tunéziára, mint ahol egész évben turistadömping van, de tévedtem. Megkaptuk azt az intimitást, amiről szerintem minden utazó álmodik. Még lehetett fürdeni, búvárkodni, de nem volt nagy a hőség a kiránduláshoz sem. Tipp: Aki szeret kerékpározni, béreljen és tekerjen! Számtalan, eltérő nehézségű bringaútvonal van (főleg a part mentén), ami egészen különleges pontokat érint.” – Attila