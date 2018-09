A magyarok több mint fele hisz az elsüllyedt civilizációkban

KAPCSOLÓDÓ Három évtizede még űrbe kilőtt vaginákkal üdvözöltük a földönkívülieket

A kutatásból az is kiderült, hogy nem is vagyunk annyira pesszimisták, ugyanis a magyarok 80 százaléka nem tart a világvégétől. A reprezentatív felmérésből megtudtuk, hogy a ufókban csak minden negyedik magyar hisz. A kutatás adataiból jól látni, hogy a fiatalok sokkal inkább hisznek a földönkívüliekben és az idegen eredetű ősi civilizációkban, mint az idősebbek. A világvégejóslatoktól is inkább a 40 év alattiak tartanak jobban, mint idősebb honfitársaink.

Budapesten az emberek több mint harmada, 36 százalékuk biztos abban, hogy nem vagyunk egyedül. Meglepő, de minél iskolázottabb valaki, annál inkább hisz a földönkívüliekben: a felsőfokú végzettségűek körében 45 százalék ez az arány.

Az ufóhívőknél kicsit többen vannak azok, akik nem csak legendának tartják az idegen eredetű ősi civilizációkat, és itt is igaz, hogy minél iskolázottabb valaki, annál inkább hisz ebben a rejtélyben. Ebben a kérdésben a 60 év felettiek meglehetősen szkeptikusak: alig 16 százalékuk hisz ősi népek földön kívüli eredetében.

Atlantisz a magyarok többsége szerint nem csak egy legenda

A klasszikus legendák kapcsán a History azt is tudni szerette volna, hogy mit gondolnak a magyarok Atlantisz rejtélyéről. Az eredmények azt mutatják, hogy a magyarok több mint fele hisz az elsüllyedt civilizációban, a válaszadók 55 százaléka véli úgy, hogy mindez nem csupán mendemonda.

Nem félünk a világvégétől!

Bár azt szokás mondani, hogy pesszimista nemzet a magyar, a világvégétől mégsem félünk túlságosan. Csupán a válaszadók 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tart a világvégejóslatoktól.

Az adatok azt is megmutatták, hogy minél iskolázottabb, illetve minél nagyobb településen él valaki, annál kevésbé hisz ezeknek a jóslatoknak. A budapestiek mindössze 10 százaléka, az egyetemi vagy főiskolai végzettségűek alig 7 százaléka tart a világvégétől, ezzel szemben a kisebb településeken, községekben élők körében a 25 százalékot is elérte azok aránya, akik félnek az apokalipszistől.