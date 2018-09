Vékony jégen jár a tiniket érő szexuális zaklatást bemutató magyar film

Kezdjük a rossz hírrel. A Remélem legközelebb sikerül meghalnod:) nem állami pénzből készült, hanem egy független finanszírozású projekt, és az ebből fakadó alacsony költségvetés meg is látszik rajta. A 4:3-as képarány ma már meglehetősen idegenül hat a mozivásznon, de még ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor is feltűnő a film kissé vérszegény, eléggé tévés képi világa. Ez azonban maximum pár percig zavaró, utána ugyanis simán magával sodor bennünket az átgondolt történet, a tökéletes aprólékossággal felépített karakterek és a kissé trükkös cselekményvezetés, aminek köszönhetően Schwechtje Mihály (aki az HBO Terápiájában szerzett jelentős tapasztalatokat) két különböző szemszögből tudja megmutatni ugyanazt a történésfolyamot, jelentősen árnyalva ezzel a filmjét. Márpedig az árnyaltságra nagy szükség van egy ilyen kényes témánál, mint amilyen a tinédzserkori online szexuális zaklatás.

A lány, aki szerelmes a tanárába

Eszter a gimi lila hajú, különc, mangabolond tündérkéje, aki bár nagyon csinos, még nincs tisztában a saját vonzerejével és a pasikra gyakorolt hatásával. A lány titokban szerelmes a jó fej angol tanárába, Csaba bába, akinek ráadásul ő a kedvenc tanítványa, így amikor Csaba bá bejelenti, hogy családostul Londonba teszi át a székhelyét, a lánynak összetörik a szíve. Ők ketten azonban megegyeznek, hogy valamilyen formában azért később is tartják majd a kapcsolatot. Miután a lány egy szomorkodós éjszakán szerelmes üzenetet küld a volt tanárának, a válasz talán őt lepi meg a legjobban: Csaba bá a távolból sokkal érdeklődőbbnek tűnik, és úgy fest, vonzza őt a tiltott gyümölcs. Ezzel nagyjából egy időben Esztert az iskolában is támadás éri. Egy ittas diáktársa a folyosón, mindenki szeme láttára húzza le a szoknyáját. Ám a srác kijózanodva már sokkal normálisabbnak tűnik, félig-meddig a bocsánatkérése is őszinte, és a lánynak rá kell jönnie, hogy bár Beni bunkón viselkedett vele, és megalázta őt, valójában tetszik neki a srác. És persze közben ott van az online hódító Csaba bá is, aki egyre többet és többet kér Esztertől az esti beszélgetéseik során…

Áldozat és elkövető

Ennél többet vétek lenne mondani a sztoriról, ugyanis az író/rendező Schwechtje tarsolyában bőven akadnak meglepetések. Ugyan egy réges-régi filmes narratív eszközzel él, amikor kb. a játékidő felénél hirtelen nézőpontot váltunk, és a korábban Eszter szemszögéből elmesélt történetet a zaklató szemszögéből is végignézhetjük, ami egy rendkívül merész húzás, lévén a néző így nemcsak az áldozattal, hanem valamennyire magával a zaklatóval is együtt tud érezni, vagy legalábbis meg tudja érteni (a megértés nem egyenlő az elfogadással!) a motivációit. Ez még nem jelenti azt, hogy szimpatizálni kezd vele – Schwechtje nem is akarja őt szimpatikussá tenni – , egyszerűen csak arról van szó, hogy a maga komplexitásában mutat be nekünk egy embert, ahogy azt a jobb filmekben szokás.

Eszter is jóval több itt, mint egy áldozat. A film nem hibáztatja az áldozatot, de azt sem akarja mutatni, hogy Eszter szent lenne. Igen, a naivitása és az önértékelési zavarai miatt sok hibás döntést hoz, és nem veszi észre, amikor mások megpróbálják megvezetni őt, ráadásul sok tinédzserhez hasonlóan ő is tud rendkívül önző lenni, de még csak egy gimnazista. Nem lehet elvárni tőle, hogy mindent átlásson és minden területen a legjobban válasszon. Ahogy ő sem csak áldozat, az online zaklatója sem csak egy szimpla gonosztevő. A film morálisan igazán ingoványos területre akkor téved, amikor mélyen belemegy a zaklatója lelki világába: a felszínes szemlélődőnek az itt bemutatott önző kisajátítási vágya akár még valódi szerelemnek is tűnhet, pedig nagyon távol áll tőle, hiszen csak az önzés mozgatja.

Hétköznapi kamaszok hétköznapi problémái

KAPCSOLÓDÓ Félnek felnőtthöz fordulni a neten zaklatott gyerekek

A tinikről többnyire négyfajta film készül. Vannak a romantikus mozik, a sci-fi/fantasy elemekbe csomagolt világmegváltós young adult filmek, a hányós/fingós/bulizós/szüzességelvesztős komédiák és a kamaszélet nyomorát megmutató, egyfolytában drogozó, piáló és szexelő tiniket mutató független művészfilmek (a lexikont tessék Larry Clark életművénél felnyitni). A hétköznapi kamaszok hétköznapi problémáiról nem igazán szokás filmet forgatni, ezért számított hatalmas felfedezésnek tavaly a Netflix 13 okom volt… című szériája, amely tényleg olyan problémákkal foglalkozott, amik a mai kamaszokat érintik. Aztán az amerikai sorozat egy idő után – főképp a második évadhoz érve – melodrámába fullasztotta önmagát, de legalább megmutatta, hogy van arra igény, hogy a 14–18 éves korosztályról nem poénkodva, nem romantikus giccsbe vagy nosztalgiába bújtatva beszéljünk.

Schwechtje mozija bizonyos szempontból a 13 okom volt… giccsmentesített és a melodrámai elemektől megszabadított, realista változata, amely rendkívül átgondoltan és felelősségteljesen beszél egy létező és sokakat foglalkoztató problémáról. Ha nem tudnám, hogy sokat veszítene a vonzerejéből, ha kötelező néznivalóvá tennék a gimiseknek, akkor azt mondanám, hogy azzá kéne tenni.

Schwechtje ráadásul olyat tud, amit csak nagyon kevesen. Az ő gimnazistái teljesen természetesen beszélnek, nyoma sincs semmi műszlengnek vagy erőltetett dumának. A rendező igazi bravúrja az, hogy a tinédzserei nemcsak léteznek a kamera előtt (ahogy azt sok magyar filmben tapasztalhatjuk), hanem valódi színészi játékot mutatnak be. Az Esztert játszó Herr Szilvia a karakterén keresztül egy komplex érzelmi ívet jár be, Vajda Kristóf pont annyira para fickó, amennyire szükség van, de megmutatja a figura emberi oldalát is, Rácz Dávidnak pedig bérelt helye lesz a legszórakoztatóbb magyar filmes tahó szerepkörben Szabó Simon oldalán.