Budapesten nyílik kiállítás Pol Kurucz magyar származású művész fotóiból

Magyarországon, a LUMAS Budapest Galériában nyílik kiállítás Pol Kurucz, vagyis Kurucz Pál fotóiból. A magyar származású, magyar-francia, ma Brazíliában élő és dolgozó fotós munkásságáról korábban mi is írtunk, portálunk interjút is készített a művésszel (ezt erre a linkre kattintva tudod elolvasni).

A LUMAS most sajtóközleményben számolt be róla, hogy Kurucz munkáit beválogatták a nemzetközi portfólióba. Az elismert művész az alkalomból Magyarországra látogat, és egy alkalommal alkotói tárlatvezetést is tart.

A galéria közleményéből kiderül, hogy Kurucz munkáit az ELLE, a Vogue, a The Guardian is közölte. Pályáját rendezőként kezdte, és bárt üzemeltetett, amikor azonban egy párizsi könyvesboltban belelapozott egy David LaChapelle-könyvbe, akkora hatással volt rá, hogy végül fotográfus vált belőle.

Munkája teátrális. Egy egész csapatot irányít, de a stílusa félreismerhetetlen. Provokatív, néha már polgárpukkasztó. A modern társadalomról szól a túlzás eszközével, olyan témákról, amik jellegük szerint maguk is túlzók: sztereotípiák, rasszizmus, nőgyűlölet, a nemek és a szépség elvárásai. Ennek ellenére az első pillanatban a látvány maga ideális, mi több: túlzóan ideális. A lehengerlő esztétikai hatás és egy elvi álláspont dichotómiája mélyíti el a képek értelmét. Kurucz mindezt egy olyan alkalmazott fotográfia ürügyén teszi, amitől hagyományosan nem várunk hasonlót. Idealizmus, optimizmus helyett ezek lebontásával szembesülünk. Ezek a fotók nem olyanok, mint egy-egy elkapott, ellesett pillanat, mert Kurucz modelljei szoborszerűek, akik láthatóan beállított, szándékosan eltúlzott, stilizált pozíciókban merevednek meg. Mintha színészek lennének, akiken azt érezzük, hogy nekünk akarnak játszani, mintha nekünk akarnának (be)mutatni valamit – írja a galéria.

Ő a nyolcadik magyar származású LUMAS-művész. A Glam Jail és a Subway to Nowhere című sorozataiból válogatott képeit világszerte közel 40 LUMAS galéria képviseli mostantól. Kurucz tárlatvezetésére szeptember 19-én este 7 órakor kerül sor.