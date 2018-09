Kő-papír-olló: beneveztünk a magyar bajnokságra – videó

A kő-papír-olló annyira ősi, hogy első ismert említéséért egészen e a Ming-dinasztia idejébe kell visszamennünk: Xie Zhaozi író Wuzazu című könyvében ír a játékról, amelyről azt állítja, hogy egészen a Han-dinasztia idejéből (i.e. 206-tól i.sz. 220-ig) származik. A kínaiul shoushiling-nek is nevezett játékot japánul sansukumi–ken néven emlegették. A ken szó japánul öklöt jelent, a játék nevét ezért úgy lehetne legjobban lefordítani, hogy „a hármas, akik félnek egymástól”. A szabályokat talán senkinek sem kell magyarázni, de a lényeg: a játékosok háromra követ, papírt vagy ollót mutatnak a kezükkel, a papír legyőzi a követ, a kő legyőzi az ollót, míg az olló legyőzi a papírt. Persze ennél léteznek bonyolultabb változatok, például az Agymenők című sorozatból ismert kő-papír-olló-gyík-Spock, de ebbe most nem mennénk bele mélyebben.

A „hagyományos” játék ugyanis egyszerűségében is épp elég összetett, nem meglepő módon van saját „szakági” szervezete is, a World RPS Society. De a világ legkomolyabb tudományos intézményei – köztük például a bostoni MIT – tudósai is kutatták már a játékban használható nyerő stratégiákat, valamint pszichológusok is előszeretettel foglalkoznak a kő-papír-olló elemzésével: a Psychology Today például átfogó összeállítást közölt a játékban használható nyerő stratégiákról. Ezek alapján, ha az első kört valaki megnyerte, a második körben hajlamos a nyerő „stratégiát” folytatva ugyanazt mutatni, míg a vesztesek inkább változtatnak, dacára annak, hogy a nyerési esélyek százalékosan nem változnak. De hasonló megfigyelés, hogy a kezdő játékosok – főleg a férfiak – elsőre általában követ mutatnak, innentől pedig neki lehet állni kombinálni, hogy mikor, milyen a győztes stratégia.

Múlt pénteken a Kincsem Parkban rendezte meg a második magyar kő-papír-olló bajnokságot a Gibbon Games nevű alakulat, akik korábban már kacsázóversenyt is összehoztak, vagy Magyarország leghosszabb bújj-bújj zöldágját. Amikor megkaptuk az erre szóló meghívót, nem is volt kérdés, hogy elmegyünk megnézni, hogy zajlik egy ilyen megmérettetés, főleg, hogy a győztes a novemberben Londonban sorra kerülő Európa-bajnokságon képviselheti Magyarországot. Egyelőre nem áruljuk el, hogy mi lett a végeredmény, de minden kiderül az alábbi videós összeállításból.