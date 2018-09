Bemutatták az új iPhone-modelleket

Szerdán leleplezte 2018-as termékeit az Apple, az új Apple Watch mellett bemutatták a cég új telefonjait, az iPhone XS-t, az iPhone XS Max-ot, és az iPhone XR-t is. Igaznak bizonyultak a napközben kiderült információk is, valóban van 512 GB-os változat is.

iPhone XS és iPhone XS Max

A modellpalettán a tavaly bemutatott csúcskészüléket, az iPhone X-et az XS modell váltja, ami 5,8 hüvelykes, 2436*1125 pixeles OLED kijelzőt kapott. Az iPhone XS Max 6,5 colos kijelzőjénél nagyobbat az Apple sosem gyártott még, felbontása 2688*1224 pixel. Az alumínium házba szerelt telefonok kijelzőit még az eddigieknél erősebb üveg védi. A készülékek IP68-as szabványnak megfelelően por- és vízállók, utóbbit 2,3 méteres mélységig bírják.

Az iPhone XS és XS Max teljesítménye 50 százalékkal nagyobb, mint a tavalyi modelleké, köszönhetően az egyedülálló, 7 nanométeres gyártástechnológiával készített, hatmagos processzornak. Nagyobb lett az akkumulátor kapacitása is, az bár XS csak fél órával bírja tovább mint elődje, az XS Max 90 perccel tovább húzza, mint az iPhone X.

Az új iPhone-ok 12 MP-s dupla lencsés hátlapi kamerát kaptak, az egyik objektív f/1.8-as, a másik f/2.4-es rekesszel működik, a két képből végül egy tökéleteset készít a telefon.

A bemutatóval egyidőben felkerültek a készülékek árai az Apple weboldalára is. Az iPhone XS 512 GB-os változata 538 ezer forintba kerül, míg az XS MAX 512 GB-os verziójáért 578 ezer forintot kérnek. A 64 GB-os változat az XS esetén 400 ezer forintba kerül, az XS Max-hoz legolcsóbban 440 ezer forintért juthatunk hozzá.

iPhone XR

Az iPhone XR a “kistestvér”, aminek 6,1 hüvelykes 1792*828 pixeles kijelzője van, viszont LCD, nem pedig OLED, mint a drágább változatoknál. Alumínium helyett acélváza van, vízállósága sem IP68, csak IP67, és kamerából is csak egy jutott a hátlapjára. Az viszont ugyanúgy 12 MP-s, mint a drágább modelleknél.

A legolcsóbb, 64 GB-os verzió ára kerek 300 ezer forint, míg a legdrágább, 256 GB-os változat 360 ezer forintba kerül.