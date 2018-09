Kiszivárogtak az érkező új iPhone-ok legfontosabb adatai

A kiszivárgott információk és iparági pletykák alapján eddig is lehetett sejteni, hogy három telefont mutat majd be az Apple szerda este, de egy kis baki miatt már a három iPhone nevét is lehet tudni, sőt azt is, hogy mekkora kijelzővel kerülnek forgalomba.

Az új iPhone-ok neveire az Allthings.how bukkant rá, méghozzá az Apple oldaltérképében. Ezek alapján szerda este az

iPhone XS-t, az

iPhone XS Maxot, valamint az

iPhone XR-t

mutatják be.

A baki miatt kiderült az is, hogy az iPhone XS kapja az 5,8, az iPhone XS Max a 6,5, az iPhone XR pedig a 6,1 colos kijelzőt. De nemcsak ez került nyilvánosságra, hanem az is, hogy az XS és az XS Max 64, 256 és 512 GB-os tárhellyel érkezik ezüst, fekete és arany színben.

Az XR-ből lesz 64 és 256 GB tárhellyel szerelt változat, ennél a készüléknél pedig fekete, fehér, piros, sárga, kék és korall színből lehet választani.

A hivatalos bemutatót szerda este tartják az Apple cupertinói főhadiszállásán, magyar idő szerint szerda este 7 órától.