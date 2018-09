Rossz irányba hajtott be a körforgalomba egy autós Győrben – videó

Szemből hajtott be egy duplasávos körforgalomba egy autós Győrben. Erről videó is készült, amelyet az RTL Klub mutatott be.

A felvételen látszik, hogy miután a fehér Opel Corsa sofőrje észreveszi, hogy rossz irányba tart, hátratolat, és majdnem nekimegy egy mellette elhaladó autónak. Majd lassan megfordul, és továbbindul, ezúttal a jó irányba.

A videót készítő autós először azt hitte, baleset miatt áll furcsán a fehér kocsi a körforgalomban. A sofőrön azt látta, hogy bizonytalan, nem igazán ura a helyzetnek.

Egy szakértő szerint csak a többi közlekedő rutinján múlt, hogy nem történt baleset. A kétsávos körforgalom nehézséget okozhat azoknak az autósoknak, akik csak egysávoshoz szoktak, de a szóban forgó csomópontnál elég egyértelmű a helyzet.