Váratlan esemény miatt hirtelen bezárt „A világ múmiái“ kiállítás

Váratlanul bezárták egy napra „A világ múmiái“ kiállítást, mert csőtörés miatt víz árasztotta el a a tárlatnak helyet adó, fővárosi Komplex kiállítóterem alagsorát. A csőtörésről kiadott közlemény szerint a 4500 év múmiáit felvonultató tárlat világszenzációnak tartott leletei közül egy sem sérült, a kiállítás várhatóan már szerdán újra fogadhat látogatókat.

„Három helyen tört el az egyik cső, néhány perc leforgása alatt nagy mennyiségű víz jutott be a termekbe. A múmiákat különleges, háromrétegű vitrinek védik, amelyek nemcsak a megfelelő páratartalomról gondoskodnak, hanem arról is, hogy extrém körülmények – például csőtörés vagy tűzeset – között is megóvják a páratlan leleteket. A múmiáknak nem eshet bántódása” – mondta Oláh Zsuzsanna, a kiállítást szervező JVS Group Magyarország kommunikációs igazgatója.

A kiállítás helyreállításán szakemberek tucatjai dolgoznak, a múmiákat a munkálatok alatt biztonságba helyezték. A tárlat várhatóan szerdán már fogadhat látogatókat, de a szervezők arra kérnek minden érdeklődőt, hogy indulás előtt tájékozódjon.

„A világ múmiái“ kiállítás soha nem látott, exkluzív összeállításban mutatja be 4500 év legkülönlegesebb leleteit. Magyarországról és a világ minden tájáról érkeztek Budapestre múmiák, a tárlat biztosítási összege több milliárd forint.