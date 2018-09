Videó: elrabolja a szívedet a friss betonban sündörgő csirke

Tegye fel a kezét, aki sosem érezte még frissen aszfaltozott vagy betonozott út mellett járva, hogy olyan jó volna beleugrani, de legalábbis belepacsmagolni kicsit a még képlékeny matériába. Tán a bennünk élő örök gyerek ábrándjai ezek.

Nem is csoda ezek után, hogy a hozzánk hasonló lelki alkattal bírók legszívesebben a keblükre ölelnék azt a csirkét, aki az útépítő munkások általános derültségére peckesen sétálgatni kezdett a frissen betonozott járdán, és a szorgos hajkurászás ellenére sem volt hajlandó tágítani arról, hanem egyre nagyobb kiterjedésű tyúklábmintát hagyott maga után. Szerencsére a hiábavaló szárnyasterelésről videó is készült, így most ti is kedvetekre derülhettek rajta.

Forrás: Unilad