Sztár lett Trevor, a világ legmagányosabb kacsája

Kisebbfajta hírességgé vált egy egyszerű kacsa az Új-Zélandhoz tartozó Niue szigetén. Ennek oka, hogy senki sem tudja, hogy az állat hogyan került oda: a meglehetősen elszigetelt, 1600 lélekfős korallszigeten egyáltalán nem élnek kacsák, sőt még csak tavak sincsenek, így Trevor – így nevezték el a helyiek az állatot – egy pocsolyát vett birtokba.

„Itt mindenki ismeri a kacsát. Hetente többször is elhajtok mellette, és ilyenkor mindig muszáj odanéznem, megvan-e még. És megvan” – nyilatkozta egy helyi férfi az ABC Newsnak.

Az, hogy a kacsát már nem csak a helyiek ismerik, a New Zealand Herald egyik újságírójának köszönhető: Claire Trevett útbaigazítást kért, mire valaki azt mondta neki: „a kacsánál forduljon jobbra”, és máris robbant a sztori.

Arra, hogyan került Trevor a szigetre, két elmélete is van a helyieknek: az egyik szerint egy vihar során keveredett ide, a másik szerint pedig egy hajóra tévedhetett fel.

The sudden appearance of a lone mallard, nicknamed 'Trevor', on the tiny Pacific island of Niue has locals puzzled, and for a very good reason — there are no ducks on Niue (PIC: NZ Herald) https://t.co/lZm6M4E7T6 pic.twitter.com/zrbBxufrWy