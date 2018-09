Libabőrös leszel, ha meghallod, hogy énekel Whitney Houstont a vak, angolul nem beszélő kislány – videó

Nagyon ritkán hallani olyan feldolgozást, amely felér az eredeti klasszikushoz. Pláne, ha egy olyan csillagnak próbál valaki a nyomába érni, mint Whitney Houston. Egy fiatal, Fülöp-szigeteki lánynak most mégis sikerült, és biztosak vagyunk benne, hogy a néhai énekesnő is kalapját emelné előtte, ha hallaná!

Elsie Balawing vakon született, és egy szót sem beszél angolul. Az éneklés a szenvedélye, és a dalokat kizárólag hallás után tanulja meg, így az 1992-es klasszikust, az I Will Always Love You-t is.

Hihetetlen, de ha behunyod a szemed, akár össze is téveszthetnéd Whitney Houston hangjával. Mégis azt tanácsoljuk, tartsd nyitva, hiszen Elsie-t látni is érdemes, miközben énekel: ahogy átadja magát a dalnak, az még csodálatosabbá teszi az élményt.

Nem csoda, hogy a videó 30 ezer megosztásnál jár a Facebookon. Íme:

