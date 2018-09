Ókori aranykincset találtak egy építkezésen az olaszországi Comóban – fotó

Római kori aranypénzzel teli amforára bukkantak egy régi színházépület bontása közben az észak-olaszországi Comóban. Az időszámításunk szerinti 5. századból való edényben 300 ókori aranyérmét találtak – értesült a Corriere della Sera című olasz lap. A kincsre egy új lakóház építésének előkészületei közben bukkantak.

Archaeologists are studying a valuable trove of old Roman coins found on the site of a former theater in northern Italy. https://t.co/VA0vXfaq69 pic.twitter.com/zbtNb6u4fS