Kenyai futó nyerte a budapesti félmaratont – fotók

Több mint 15 ezren indultak el a 33. Wizz Air Budapest félmaratonon, hogy lefussák a 21,1 kilométeres távot egyéniben vagy váltóban. Az egyéni félmaratont 11 ezren futották le, míg a csapatokban 4 ezren indultak el.

A győztesek

Kosgel Mathew kenyai futónak mindössze 66 percre volt szüksége a 21,1 kilométeres félmaraton távra, és ezzel megnyerte a félmaratont. A magyar bajnok Csere Gáspár 25 másodperccel mögötte érkezett a 2. helyre, ezzel a jubileumi 10. félmaraton győzelmét szerezte meg a magyar bajnokságban.

A nőknél a kétszeres Wizz Air Budapest Félmaraton győztes Kácser Zita volt a leggyorsabb, 1:17 perces idővel.

79 országból jöttek futók

Szinte minden harmadik magyar településről érkeztek futók, és rekordot döntött a külföldi sportolók száma is: közel 2600-an a határokon túlról érkeztek. A Wizz Air Budapest Félmaraton a legnépszerűbb az angol és a lengyel sportolók körében volt, de jöttek Szlovákiából, Németországból és Olaszországból is, összesen 79 országból neveztek be. Kísérőikkel együtt, több mint 5 ezer futóturista érkezett a fővárosba.

85 éves is lefutotta

Négy olyan versenyző is volt, aki elmúlt már 80 éves, míg 114 volt azoknak a versenyzőknek a száma, akik már betöltötték a 66. életévüket. A legidősebb futó a 85 éves Kenyér Imre volt, 2:37:23 óra alatt teljesítette a 21,1 kilométeres távot.