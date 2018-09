Nigériai típusú csalást leplezett le az RTL Klub riportere

Hubai Antal, az RTL Klub riportere még július elején döntött úgy, hogy eladja a lakását. Az érdeklődők helyett azonban egy nemzetközi csalókból álló banda kereste fel, akik először az ingatlan bérlése felől érdeklődtek. Amikor azonban Hubai válaszolt nekik, rövidesen egy olyan levelet kapott, amelyhez hasonlóval valószínűleg már többen találkoztak.

Az úgynevezett nigériai csalást tartalmazó levél lényege az volt, hogy az önmagát szíriai nőnek, Rasha Yamannak kiadó csaló férjével együtt összegyűjtött több százezer dollárját utalná át Hubainak, hogy így helyezze azt biztonságba, természetesen a segítségért cserébe felajánlja a pénz 10 százalékát. Mivel a riporternek egyből gyanús lett a dolog, szakértőkhöz fordult, miközben újabb és újabb leveleket kapott Rashától.

Persze egy profi grafikus egyből megállapította, hogy a levelekhez csatolt fotók, amelyek „Rashát”, valamint a pénzt ábrázolják, nem túl ügyes hamisítványok. A levelekben ráadásul hemzsegnek a következetlenségek, sőt a felkínált összeg is folyamatosan változott egyik levélről a másikra.

Az RTL megkérdezte Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakértőt is, aki szerint meredeken emelkednek a hasonló csalással megszerzett összegek az elmúlt időben. A csalók gyakran magányos, idős embereket próbálnak becserkészni, de a tévécsatorna riportjából az is kiderül, hogy többek között Csisztu Zsuzsánál is próbálkoztak hasonló módszerekkel.

Az RTL Klub teljes riportját az alábbi lejátszóra kattintva nézheted meg.