Hörögnek, hajat dobálnak, zúznak a modern kor metálistennői

A metál a mai napig tesztoszteronnal átitatott világ benyomását kelti, pedig a társadalom, ha lassan is, de kezd felülkerekedni előítéletein, és ennek jegyében az elmúlt évtizedekben a keményzenei szcéna is egyre több nőt engedett az élvonalába. Lássuk, kik azok, akiket már jó ideje ismer a világ, és kik azok, akik mostanában vették célba a keményebb zenék rajongóit.

A klasszikusok

A hatvanas években Janis Joplin volt az első olyan rocksztár, aki karcos hangával bebizonyította, hogy nőként nemcsak lágy balladákat lehet jól énekelni. A hetvenes években Debbie Harry a legendás Blondie élén már a punkkal kacérkodott, a két testvér, Ann és Nancy Wilson pedig a Heart élén a hard rock határait súrolta. Szintén ebben az évtizedben jelent meg az első csak női tagokból álló glam/punk banda, a The Runaways, ahol az énekes Joan Jett volt, a gitáros pedig egy Lita Ford nevű szőke ciklon. Történetük Hollywoodot is megihlette, nemrég film készült róluk, amiben Joan Jettet az Alkonyatból ismert Kristen Stewart alaktotta.

A nyolcvanas években mindkét nő sikeres szólókarrierbe kezdett. Joan Jett legnagyobb sikere az I Love Rock ’n’ Roll című örökzöld rockhimnusz lett. Ám amíg ő maradt a rocknál, addig Lita keményebb vizekre evezett, és igazi úttörőként a német Doro Pesch mellett a metál egyik legnagyobb női ikonjává vált.

A kilencvenes évekre aztán tényleg megnyíltak a kapuk, és az alternatív szcénában is egyre több nő énekest és zenekart láthattunk az MTV-n. Közülük talán Kurt Cobain özvegye, Courtney Love volt a legmeghatározóbb, Hole nevű zenekara élén.

Szintén a kilencvenes években vált meghatározó bandává a Nightwish, amelynek élén a háromoktávos csodaszoprán, a szimfonikus metál nagyasszonya, Tarja Turunen mutatta meg, hogy ebben a műfajban nem csak sikítás és hörgés kísérheti a gitárszólamokat. Tarja kiskorától énekesnőnek készült: klasszikus éneket tanult, és templomi kórusban is énekelt. A Nightwish-hez 1996-ban csatlakozott, és annak ellenére, hogy előtte nem is hallgatott metálzenét, az együttessel jelentős szerepet játszott az operametál műfajának megteremtésében, berobbant a köztudatba, és segített végleg feltenni Finnországot a metáltérképre. 2005-ben aztán egy kis sárdobálás közepette kivált a zenekarból, és míg a fiúk előbb Anette Olzonnal, majd Floor Jansennel a mikrofonnál folytatták, ő szólóelőadóként is sikeres lett. Noha 2012-ben megszületett a kislánya, karrierje tovább szárnyal, folyamatosan új anyagokat ad ki, és turnézik.

A kétezres évekre tehát végleg bebizonyosodott, hogy a női metálelőadók simán lehetnek ugyanolyan karizmatikusak, mint a férfiak, és hangban is könnyedén felveszik velük a versenyt. Napjainkban már számtalan nőt találunk metálbanda élén, és ők rendkívül népszerűek is mind a férfi, mind a női hallgatók körében, bár a női énekesek aránya még így is mindössze 5 százalék a műfajban. Az alábbiakban bemutatandó csajokon mindenesetre biztos nem múlik, hogy tovább javuljon a helyzet, mert ők tényleg mindent megtesznek.

A trónkövetelők

Mielőtt a The Pretty Reckless énekesnője lett, Taylor Momsen sikeres gyerekszínészként dolgozott, ő alakította többek között a cuki kislányt a Grincsben. Sőt majdnem ő lett Hanna Montana is – amely karakter végül Miley Cyrusból csinált szupersztárt –, és négy évig szerepelt a Gossip Girlben is. Érdeklődését ezután azonban a keményebb zene felé fordította, és sokan már nem is tudják másként elképzelni, mint fekete sminkben a színpadon tomboló szexbombaként. Elmondása szerint a zene az, ahol önmaga lehet, mert annak ellenére, hogy imádja a színészetet, ott szerepet játszik, míg a dalszerzés igazán személyes élmény számára. A zenekarban nemcsak énekel, hanem ritmusgitározik is, sikereiket pedig jól példázza, hogy turnéztak már Marilyn Mansonnal is.

A kemény zene sokak szerint csak a fehérek világa, erre cáfol rá Priya Panda. A kanadai-indiai lány a Diemonds punk/metál banda frontembere. Dalaik többnyire a kiközösített fiatalokról, illetve a kiközösített fiatalokhoz szólnak, és fergetegesen játsszák őket élőben is. Priya egyéb területeken is tehetséges, hiszen újságíróként diplomázott, és tervei között szerepel egy szakácskönyv megírása is.

Régimódi szülei kezdetben ugyan nem örültek lányuk metálénekesnői ambícióinak, de ma már büszkék rá. Az indiai lány történelmet írt, mikor konzervatív hazájában fellépett zenekarával, hiszen Indiában ekkor játszott először olyan rockbanda, amelynek női énekese van.

Szintén félvér metálénekesnő Carla Harvey, aki a Butcher Babies frontembereként robbant be a köztudatba. A tinédzser Carlának nem volt könnyű dolga Detroitban metálrajongó fekete lányként, de nagyon inspirálták más színes bőrű rockzenészek, mint például Jimi Hendrix és Slash, és messzire is jutott a nyomdokaikban.

Carla emellett elismert író is, jó pár sikeres képregénnyel a háta mögött, illetve nemrég jelent meg egy regénye is Death and Other Dances címmel – elmondása szerint ez a könyv önéletrajzi ihletésű, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy „minden igaz benne, csak nem akarom, hogy anyukám megtudja”. Ha pedig hősnőnk esetleg megunná az éneklést és az írást is, még mindig elmehet temetkezési vállalkozónak, ugyanis elvégezte az ehhez szükséges képzést, és régi álma egy saját ravatalozó megnyitása.

Most kapaszkodjon meg mindenki: Will Smith felesége is egy metálbandában énekel. Bizony, mikor azt hinnéd, Jada Pinkett Smith nem lehet már menőbb, akkor kiderül róla, hogy 2002-ben megalapította a Wicked Wisdom nevet viselő nu metal együttesét. És hogy honnan jött ez a meglepő ötlet? „Kiskoromban sokféle kemény zenét hallgattam, Guns N’ Rosest, Metallicát, ilyesmiket – válaszolta meg egyszer a kérdést az énekesnő. – Néztem Axl Rose-t, és arra gondoltam, ezt csajok miért nem csinálják? Én is egy rockbanda frontembere akartam lenni.”

A banda első albuma 2004-ben jelent meg, producere pedig nem más volt, mint Will Smith. De Sharon Osbourne-tól is kaptak segítséget: Ozzy felesége és menedzsere látta őket fellépni egy kis klubban, és annyira megtetszett neki a zenekar, hogy elhívta őket férje saját utazó fesztiváljára, az általa gründolt Ozzfestre. Jada erről így nyilatkozott: „A közönség először nehezen fogadott el minket, de úgy a hatodik fellépés után már elterjedt, hogy nem poénból vagyunk ott, komolyan vesszük a dolgot. Onnantól kezdve minden buli fergeteges volt.”

A holland szimfonikusmetál-banda, az Epica gyönyörű énekesnője, Simone Simons 17 évesen csatlakozott a zenekarhoz. Amikor arról kérdezték, szerinte szépsége mennyire játszik szerepet a zenekar népszerűségében, nevetve annyit mondott: „Remélem, a hangom fontosabb, mert ahogy öregszem, az arcom nem lesz mindig ilyen, a hangom viszont nem fog változni.”

Simone Smoonstyle címmel saját beauty blogot is üzemeltet, ahol divatról, sminkekről, főzésről és utazásról ír. Emellett azt is kijelentette, hogy sosem lesz tetoválása, és inkább fogyaszt finom muffinokat, mint drogot vagy alkoholt: „Nem dohányzom, nem élek drogokkal, és nagyon ritkán iszom. Viszont imádom a sütiket és minden édességet!” 2013-ban pedig megszületett kisfia, Vincent Palotai, akinek az apukája Simone magyar származású zenész férje, az egykor Doro Pesch bandájában zenélő Oliver Palotai.

Nem hagyhatjuk ki Alissa White-Gluzt, az Arch Enemy nevű dallamos death metal együttes énekesnőjét sem. A kék hajú szépség ugyanolyan gyönyörűen énekel, mint amilyen vehemensen hörög, és remekül mozog a színpadon. Alissa ateista, de ez azért annyira nem meglepő – az viszont talán igen, hogy straight edge is, tehát egyáltalán nem fogyaszt sem drogot, sem alkoholt, és nem is dohányzik. Mindemellett pedig aktív állatvédő is, a PETA Libby-díjjal tüntette ki a kanadai fókavadászat elleni aktivitásáért. Férje nem más, mint a legendás punkzenekar, a Misfits gitárosa, Doyle Wolfgang von Frankenstein – azt mondjuk nem csodálom, hogy Alissa nem vette fel a nevét.

Mivel a feleség 1998 óta vegán, férjének sem volt más választása. Sokan aggódtak, hogy a legendás izomkolosszus Doyle lesoványodik az új étrend következtében, de ez – ahogy a képeken is látszik – nem történt meg.

Végül ismerkedjünk meg a Straight Line Stitch nevű metalcore-zenekar frontemberével, Alexis Brownnal is, aki egyike a maroknyi fekete bőrű metálénekesnőnek. Csakúgy, mint Alissa, ő is egyformán remekül tud hörögni és énekelni, a rajongók rendesen meg is őrülnek érte. Civilben viszont nemcsak kemény zenéket hallgat: imádja Barbra Streisand és a Bee Gees dalait is, kiskorában pedig egyenesen rnb-énekesnek készült, csak aztán bátyja hatására a metál felé orientálódott.

Alexis állítása szerint rajongói mindig megdöbbennek, mikor magas beszédhangját hallják, mivel az teljesen más, mint ami a színpadon jön ki belőle, és már többször hasonlították rajzfilmfigurához is emiatt. Ennél viszont talán fontosabb, hogy ő is azok közé a metálénekesnők közé tartozik, akik karrierjük mellett gyereket is nevelnek: 2016-ban megszületett kisfia, Moses, akinek édesapja a zenekar basszusgitárosa, Jason White.

Azt mondják, a rock ’n’ roll olyan, mint az élet. Nos, ez a nőkre nézve különösen igaz, hiszen nekik ebben a műfajban kétszer olyan keményen kell dolgozniuk, hogy szert tegyenek feleannyi elismerésre, mint férfi pályatársaik. Mindenesetre ezek a lányok magasról tesznek erre, ahogyan arra is, hogy a metál mindig rétegzene marad, ők pedig sosem fognak olyan hírnévre szert tenni, mint popsztár kolléganőik, és folyamatosan bizonyítják, hogy igenis van keresnivalójuk a keményebb zene berkein belül.