Kellemes késő nyári hétvégénk lesz

Többnyire napos időre számíthatunk a hétvégén az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint. A kellemes késő nyári időjárásba tényleg csak helyenként rondíthat bele egy-egy zápor vagy zivatar.

Szombaton napos idő várható gomolyfelhőkkel, az ország északkeleti harmadában lehet több a felhő. Elsősorban az Északi-középhegység térségében, a Nyírségben alakulhat ki záporeső, de egy-egy zápor, kis eséllyel zivatar a Dunántúlon is lehet. Megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és a Nyírségben néhol meg is erősödik az északi, északnyugati szél, de szélerősödésre zivatar környezetében is számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható, néhol zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a legnagyobb valószínűséggel a középső országrész északi területén. Az északi, északnyugati szél megélénkül, az északkeleti megyékben megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható.