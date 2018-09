Nem kért a horgász csókjából a teknős, inkább megharapta – videó

Teknős harapott meg egy horgászt a massachusettsi Burlingtonban, a fájdalmas találkozásról videót is készített a pecás egyik barátja. A végzetesnek tűnő „baleset” akkor történt, amikor a két barát, Michael Ganley és Victor Sanchez együtt horgászott, Ganley pedig észrevett egy teknőst, ami a horog végén fityegő kis naphalat vette célba, amit el is kapott.

Miután Ganley megfogta a teknőst, túl közel tartotta az arcához, amiről pár pillanattal később kiderült, hogy igen rossz ötlet volt. A teknős, aki lemaradt a naphalról, a férfi arcát vette célba, és bele is harapott, miközben a horgász csókot akart adni a teknős fejére.

Ganley járhatott volna úgy is, mint az a lány, akinek be is csípte az ajkait egy teknős, akinek szintén puszit akart adni. Tanulság: ne akard megcsókolni a teknőst!