Queenre táncoltak a londoni reptéren Freddie Mercury születésnapja alkalmából – videó

Nem akármilyen meglepetéssel köszöntötték ma az utasokat a London–Heathrow-i repülőtér rakodómunkásai Freddie Mercury születésnapja alkalmából: az 5-ös terminálnál egy gondosan begyakorolt tánckoreográfiát adtak elő az I Want To Break Free című Queen-klasszikusra. A tánclépéseket a brit X-Faktorban dolgozó Lyndon Lloyd segítségével dolgozták ki.

Az előadás apropója az, hogy a 45 évesen elhunyt dalszerző-énekes ma ünnepelné 72. születésnapját, a helyszín pedig azért fontos, mert mielőtt befutott volna a Queennel, Mercury rakodómunkásként dolgozott a repülőtéren.

Az akció a British Airways ötlete volt. A légitársaság a Twitteren is megosztotta a rakodómunkások produkcióját. A videó egyben a Mercury életét feldolgozó Bohém rapszódia című film reklámja is. Az életrajzi mozit november elsején mutatják be Magyarországon.

Freddie for take-off! Watch our baggage handlers pay tribute to former Heathrow baggage handler Freddie Mercury, as we celebrate the Queen legend's birthday ahead of the launch of “Bohemian Rhapsody”, the new Queen movie released on October 24th. pic.twitter.com/aiikvWW0UW