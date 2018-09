Budapesten lép fel a Dead Can Dance

Hét év után ismét Dead Can Dance-koncert lesz a Papp László Budapest Sportarénában. A világzene egyik kultikus csapata jövőre, 2019. június 19-én lép fel Budapesten.

A Dead Can Dance A Celebration – Life & Works 1980–2019 című turnéja keretében zenél a Sportarénában. A csapatnak idén novemberben jelenik meg új, kilencedik stúdiólemeze Dionysus címmel – közölte a szervező ShowTime Budapest.

A Lisa Gerrard énekesnő és Brendan Perry multiinstrumentalista által alkotott csapat 1981-ben alakult Ausztráliában, de 1982-ben áttette működését Londonba.

A jellegzetes Dead Can Dance-es világzenei hangzást a neoklasszikus, emelkedett muzsika jelenti, amely a nyolcvanas évek közepétől teljesedett ki, és felfedezhetőek voltak benne arab-bizánci elemek, középkori spanyol, kelta, ázsiai és dél-amerikai hatások egyaránt.

Az együttes olyan, ma már klasszikusnak nevezhető számokat írt és adott elő, mint a Saltarello, a The Wind That Shakes the Barley, a How Fortunate the Man With None, a Sanvean, a Yulunga vagy a Severance. Hét lemezt készítettek 1996-ig, amikor felfüggesztették működésüket.

2005-ben ismét összeálltak egy turnéra, 2012-ben pedig egy új stúdióalbum is született Anastasis címmel, ennek turnéja nagy sikerrel zajlott, a Budapest Sportarénában is felléptek.

Egy újabb hosszabb szünet következett, majd a Dead Can Dance 2016-ban Eleusis címmel írt dalt, hogy támogassa Eléfszina görög város pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre (ezt harmadmagával el is nyerte).

A Dead Can Dance először 1996 nyarán koncertezett Magyarországon, a ma már nem létező Budai Parkszínpadon, a World Music Festival keretében. Akkora volt az érdeklődés, hogy még a környező fákon is lógtak az emberek.