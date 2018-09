Rózsaszínbe fordult két tó vize Oroszországban – fotó

Rózsaszínbe fordult két tó vize Oroszországban, Szamara közelében, a szakemberek egyelőre találgatnak, hogyan fordulhatott ez elő, jelenleg is vizsgálják a radikális változás okait. A helyiek a hírek szerint arra gyanakodnak, hogy a közelben lévő gyárak szennyezték meg valahogyan a tavak vizét – írja a Daily Star.

Egy helyi férfi, Alexey Veretennikov azt nyilatkozta a sajtónak, nyilvánvaló, hogy valamilyen szennyezésről van szó, ilyen mesterséges szín ugyanis nem fordul elő a természetben. Ebben természetesen nincs igaza, számos rózsaszínű tó létezik a világban, melyek esetében többnyire egy Dunaliella salina nevű, sós vizet kedvelő alga elszaporodása okozta a színváltozást.

Az alábbi kép a Krím-félsziget egyik rózsaszín tavát ábrázolja:

Egy helyi szakértő, Sergey Simak szerint az alga megjelenése és a szennyezettség is lehetséges magyarázat, illetve van egy harmadik elképzelése is: a tóban található sziklákból kioldódó anyagok is okozhatnak ilyen elszíneződést.

