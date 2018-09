Rejtélyes vízi lényt videóztak le Angliában

Bizarr tengeri élőlényt kaptak lencsevégre a Newcastle-höz közeli Tynemouth partjainál Angliában. A felvételt egy halász, Kevin Burton készítette, aki szerint a rejtélyes élőlény nem más, mint a… [dobpergés] Loch Ness-i szörny, akit szerinte első ízben kaptak le Skócián kívül – írja a Daily Star.

A férfi azt ugyanakkor nem részletezte, hogy a mitikus lény miért hagyhatta el hőn szeretett tavacskáját. A videó a YouTube-ra is felkerült, ahol a felvételt készítő halásznál egy fokkal földhöz ragadtabb internetezők egyből találgatni is kezdtek, mi látható a képen. Egyesek egy óriási angolnára tippelnek, mások szíjhalra, de akadtak olyanok is, akiknek megtetszett Burton elmélete, és Nessie-t tisztelik a képen látható valamiben.

Szerinted mi lehet? Kattints a lejátszáshoz!