Tojás volt a tojásban – fotó

Igazi „matrjoska tojást” talált a Délmagyar egyik olvasója – vagyis olyan tojást, amelyiknek a belsejében egy másik tojás is megbújt!

– írta.

A képekhez kattints erre a linkre!

árnapi sütéshez szerettem volna hozzáfogni, és meglepő dolgot észleltem, miután egy tojást feltörtem!" - írta olvasónk, Vass Katalin, aki portálunkkal is megosztotta a különlegességet. Matrjoska tojás: hallottak már ilyet? Ha feltörnénk, talán lenne benne egy harmadik is. Fotó: olvasó-tudósító/Vass Katalin Legyen Ön is a tudósítónk! A legjobb tudósításokért fizetünk!