Így tartja magát formában a 85 éves sztárbírónő

Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságába (SCOTUS) a mindenkori elnök nevezi ki a bírákat, akik összesen kilencen őrködnek az alkotmányos értékek és a másik két hatalmi ág, a törvényhozás és a végrehajtó hatalom felett.

A legfelsőbb bíróság jelenlegi korelnöke a vitriolos humoráról is ismert Ruth Bader Ginsburg, aki augusztus 5-én ünnepelte 85. születésnapját. A popkulturális ikonnak is tekintett bíró már több mint negyed évszázada tölti be élethosszig tartó tisztségét, ezzel második a 26 éve és 10 hónapja bíráskodó Clarence Thomas után.

Ruth Bader Ginsburg nevéhez számos ikonikus legfelsőbb bírósági döntés, illetve azzal kapcsolatos érvelés és állásfoglalás fűződik. Az Egyesült Államokban rendkívül népszerű, amit az is jól mutat, hogy a figurája több alkalommal feltűnt a Saturday Night Live-ban, a nemrég magyarul rappelő Kate McKinnon előadásában, de egy poén erejéig a Deadpool 2-be is becsempészték a készítők, a képmásával díszített pólókat pedig előszeretettel hordják a világsztárok, például Amy Schumer is.

Azt, hogy RBG (vagy Notorious RBG, ahogy az amerikai talk show-kban gyakran emlegetik) mennyire más iskolát képvisel, mint napjaink megosztó, populista közszereplői, jól mutatja, hogy egyik legjobb barátja a 2016-ban elhunyt, szintén a Legfelsőbb Bíróság tagjaként dolgozó Antonin Scalia volt. Scalia konzervatív, míg Ginsburg liberális nézeteiről híres, számtalanszor vívtak komoly szópárbajokat a SCOTUS tagjaiként, de magánemberként maximális tisztelettel és barátsággal voltak egymás iránt.

Ginsburg nemrég a CNN hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy még legalább 5 éven keresztül szeretné folytatni munkáját.

„Most vagyok 85 éves – mondta a bíró múlt vasárnap, amikor a Scaliáról szóló, The Originalist című színdarab bemutatóját követően állt a CNN mikrofonja elé. – Volt kollégám, John Paul Stevens bíró 90 évesen vonult vissza, szóval úgy gondolom, még legalább 5 év »bennem van«”. Korábban annyit mondott, addig tervezi a SCOTUS tagjaként dolgozni, amíg „teljes gőzzel képes rá”.

Bár már erősen benne jár a kilencedik ikszben, Ginsburg kiváló formában van, amit a rendszeres edzésnek tulajdonít. Személyi edzőjével, Bryant Johnsonnal ugyanis 1999 óta dolgozik együtt, aki erőnléti gyakorlatokkal tartja formában az alábbi videón Super Diva feliratú pulóvert viselő bírót. Ginsburgnek láthatóan nem esik nehezére fekvőtámaszokat, súlyzós vagy épp TRX-gyakorlatokat csinálni, szóval Johnson módszerében lehet valami.