Rendőri kíséretet kapott az iskola első napján a kisfiú, akinek szolgálat közben lőtték le az apukáját

Rendőri kíséretet kapott első iskolában töltött napján egy amerikai kisfiú. Gregg Casillas édesapja rendőr volt, szolgálat közben hunyt el idén márciusban mindössze 30 évesen, amikor egy lövöldözés során halálos sebet kapott – írja az ABC.

A kisfiút most apja egykori kollégái köszöntötték az iskola előtt a helyi rendőrfőnök, Michael Olivieri vezetésével.

– mondta a helyi sajtónak Gregg mamája.

– mondta a rendőrfőnök.

It was our privilege to escort Greggorio Casillas, son of our fallen Officer Greggory Casillas, on his first day of kindergarten. The Casillas family will never be forgotten and they are part of a law enforcement family that will always be with them.💙 pic.twitter.com/YF5RZmIs63