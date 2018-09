Csaknem 90 legyilkolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában

Csaknem 90 lemészárolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában, egy védett terület közelében – írja a BBC.

Az Elephants Without Borders nevű állatvédő szervezet tájékoztatása szerint az orvvadászok ma nagyobb számban irtják az elefántokat, mint valaha. A most megtalált 87 elefántot is az agyaraik miatt gyilkolták le néhány héttel ezelőtt.

Becslések szerint az Afrikában élő elefántok egyharmadát megölték az elmúlt évtized során. Tanzániában ennél a megdöbbentő átlagnál is nagyobb a gyilkolás mértéke: itt az elmúlt 5 évben az elefántok 60 százalékát elpusztították.

Botswanában eddig sokkal jobb volt a helyzet, a hatóságok ugyanis könyörtelenül felléptek az orvvadászok ellen. Az állatokra fegyveres csapatok vigyáztak, így az elefántok relatíve biztonságban voltak az országban. Az elmúlt években azonban gyorsan romlani kezdett a helyzet, az orvvadászok ugyanis szemet vetettek a világ legnagyobb elefántállományára.

Májusban, Mokgweetsi Masisi elnök beiktatása után ráadásul lefegyverezték az állatokat védő fegyveres parkőröket, azt azonban nem indokolták meg, miért döntöttek így. Az orvvadászok előtt most gyakorlatilag szabad prédává vált az országban élő 130 ezer elefánt.

Az állatvédők jelenleg a levegőből térképezik fel az elefántok élőhelyét, és attól félnek, hogy a következő hetekben még több tetemre bukkannak majd.