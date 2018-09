Ha tériszonyod van, ne kattintsd le ezt!

Alighanem a világ legbátrabb (vagy legvakmerőbb?) katonáit kapták lencsevégre Walesben. Mike Smith fotós éppen egy gyakorlatozó Hercules teherszállító repülőgépet fényképezett, amely a Snowdonia nemzeti park felett repkedett, amikor észrevette, hogy a raktér nyitott bejáratánál egy férfi és egy nő, az amerikai légierő két katonája üldögél. Ebbe még Tom Cruise is beleszédülne.

„El sem hittem, amit látok. (…) Szoktam figyelni az itt gyakorlatozó repülőgépeket, de ilyet még sohasem láttam” – mondta a fotós, aki felhívta rá a figyelmet, hogy a képen baloldalt ülő nő mintha kifejezetten jól szórakozna. Egy biztos: nem tériszonyos.

TWO US Air Force personnel fly by the seat of their pants - dangling their legs from the rear exit of a military plane. The male and female crew's daring high jinks came as their Hercules aircraft carried out exercises. Mr Smith, who took the images, described capturing the officers over the edge of the jet as "awesome".