Maszk helyett hidzsábot visel az arab szuperhőslány

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban korábban nem tevékenykedett szuperhős, Fatma Almhieri viszont változtatott a dolgon. Az animációs rendező a CNN-nek mesélt 2016-ban életre hívott karakteréről, aki ma egy rajzfilmsorozat főhőse. Moza civilben csak egy átlagosnak tűnő kamaszlány, alteregója viszont Emara, aki nem maszkot visel, hanem hidzsábot.

A YouTube-on több mint 75 ezer feliratkozója van a sorozat csatornájának.

Almhieri szerint a nyugati világban rengetegen előítéletesek a muszlim nőkkel kapcsolatban, emiatt találta ki Emara karakterét. Mostanában egyébként máshol is egyre többször találkozni muszlim női szuperhősökkel. A legnépszerűbb közülük a Pókemberrel is jó barátságot ápoló Ms. Marvel, de Pakisztán első női szuperhősének is csak nemrég indult saját sorozata.

(via Index)