3 tuti tipp: így hosszabbítsd meg a nyarat!

Sokunk kedvence a legmelegebb évszak, de sajnos eljön az idő, amikor búcsút kell mondanunk a nyárnak. Nem kell azonban elkeseredned, inkább tartsd távol a negatív gondolataidat, és koncentrálj arra, miként hosszabbíthatod meg a pihenés, feltöltődés és szórakozás időszakát, hiszen így a munkával teli hétköznapok is könnyebbnek tűnnek majd. Kovács Szilvia, a hévízi NaturMed Hotel Carbona szakértője szerint ez nem is olyan nehéz feladat. Lássuk, melyek a leghatásosabb nyárhosszabbító praktikák!

Minél tovább a szabadban!

A nyári kánikulában biztosan észrevetted, hogy sokszor nincs kedved igazán nekiindulni mozogni. Itt az idő bepótolni az aktivitásokat! A mostani időjárás tökéletes a nagyobb túrákhoz, kirándulásokhoz, biciklizésekhez. Töltsd fel D-vitamin-raktáraidat, legyél annyi időt a szabadban, amennyit csak tudsz! Strandolj még egy nagyot, és fedezd fel a környék látnivalóit! Használd ki minél tovább az őszi napsugarakat, ezek nemcsak a barnaság megőrzésében segítenek, hanem hangulatjavítók is. A bőröd fiatalságát, egészségét táplálkozással is segítheted. Fontos, hogy minél több antioxidáns hatású vitamin (C és E) szerepeljen az étrendedben: egyél homoktövist, csipkebogyót, kivit. A karotinoidokat tartalmazó sárgarépa fogyasztása pedig az egészséges barna bőr kialakulásában és hosszan tartó megőrzésében segít.

Folytasd a fesztiválszezont!

A nyár végével nem kell elköszönnöd a fesztiváloktól, hiszen még csak most kezdődik a szüreti időszak! Tele a rendezvénynaptár jobbnál jobb kültéri eseményekkel, piknikekkel, gasztrofesztiválokkal, ráadásul sokszor nem a tűző napon kell sorban állnod, hanem végre elviselhető a hőmérséklet.

Készülj a hidegebb hónapokra!

Kovács Szilvia, a hévízi NaturMed Hotel Carbona szakértője szerint a kikapcsolódás mellett ne felejtsd el felvértezni a szervezetedet a vírusos időszakra. Mozogj, sétálj, egyél sok gyümölcsöt, és ha szállodába mész, válassz olyan helyet, ahol kellemes környezetben figyelnek oda az egészségedre. Használd ki a lehetőséget, és mérd fel szervezeted állapotát, hogy tudd, miben kell erősítened a testedet. Próbálj ki új, egészséges ételeket, és vegyél részt egy immunerősítő, frissítő masszázson.