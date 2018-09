Darabokra olvasztja a szívedet a világ leglustább farkasa és a tesói

Érdemes időnként átböngészni a különféle állatvédő szervezetek weboldalait, ugyanis ilyen csodálatos tartalmakra lehet bukkanni. A lenti nőstényfarkas például a New York államban található Wolf Conservation Center (WCC) vendégszeretetét élvezi, és mint látható, nem kifejezetten ideges típus.

Alawának hívják, a neve az algonquin bennszülöttek nyelvén cukorborsót jelent, gondozói szerint pedig a neve tökéletesen tükrözi alapvetően barátságos természetét. Ő és testvére, Zephyr 2011. április 20-án születtek, majd egy bő hónappal később „költöztek” át a WCC-be, később követte őket fiatalabb tesójuk, Nikai is. Ők hárman – egy negyedik farkassal, a magyarul kétségtelenül vicces nevű Atkával – a központ „nagykövetei”, akiknek ténykedését nem győzik megörökíteni fotókon és videókon.

Bár Alawa a gondozók szerint viszonylag szelíd és barátkozó, ez nem akadályozza meg abban, hogy ha már a két tesója az idegeire megy, akkor szétcsapjon közöttük. Mindezt annak ellenére, hogy alapvetően Zephyr tartja magát a falkavezérnek, Alawa azonban általában megszerzi, amit akar, ráadásul úgy, hogy ehhez nem vállal nyílt konfliktusokat a többiekkel.

Ennél ugyanis sokkal jobban szeret lustálkodni, a WCC gondozói ki is tüntették a „leglustábban vonító” megtisztelő címmel. Erről természetesen videó is készült, amin meg lehet tekinteni a délutáni szunyókálásból felébredő Alawát: egy kis ébredezés után, ha nem is túl nagy lendülettel, de csatlakozik vonító fajtársaihoz.

A videón pedig Nikai látható, még kölyökkorában, ezt már csak azért is érdemes megnézni, mert képernyőolvasztóan cuki, meg hát mikor látott a kedves olvasó olyan farkaskölyköt, amelyik épp a csuklás jelenségével ismerkedik éppen?