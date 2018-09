Időjárás: jégesővel és zivatarokkal köszönt be az ősz

Szombat

A Dunántúlon a fátyolfelhőzet és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek. Kezdetben a Dunántúlon, késő délutántól a Duna–Tisza közén is egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, főként a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is várható. Megélénkül a délkeleti, keleti szél, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lesznek. A hőmérséklet csúcsértéke a Nyugat-Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap

A Dunától keletre kevesebb, máshol több gomolyfelhő valószínű, a Nyugat-Dunántúl akár tartósan felhős is lehet. Keleten helyenként, nyugaton több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. A keleti, délkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34, a Nyugat-Dunántúlon 22 és 26 fok között alakul.

Hétfő

Erősen felhős idő lesz a jellemző, de a Dunántúlon zárt is lehet a felhőtakaró. Többfelé valószínű zápor, zivatar, a Dunántúlon akár tartós eső is lehet. A keleti, délkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 32 fok között alakul, de a Dunántúlon 21, 24 fok is lehet.