Heves zivatarokkal köszönt be az ősz

Szombatra virradóra a Nyugat-Dunántúlon, illetve a délkeleti megyékben, napközben pedig már nagyobb területen lehet heves zivatar – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Elsősorban a Dunántúlon, késő délutántól pedig a középső országrészben is több helyen alakulhat ki heves zivatar, de villámlás máshol is előfordulhat.

Heves zivatar miatt hét megyére másodfokú, másik hét megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik, amelyek a 60-70 kilométer/órás, a Dunántúlon pedig akár 80-90 kilométer/órás sebességet is elérhetik. Néhol akár 2 centiméternél nagyobb jég is eshet.

Felhőszakadás is előfordulhat, rövid idő alatt több mint 20-25 milliméter csapadék is leeshet. A Nyugat-Dunántúlon éjfélig az ismétlődő záporokból, zivatarokból lokálisan 30-40 milliméternél több csapadék is összegyűlhet.