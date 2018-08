Már karácsonyfa áll az egyik Tesco előtt – fotó

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus elején már megnyílt a londoni Selfridges áruház karácsonyi vására, sőt ugyancsak 5 hónappal az ünnepek előtt az angliai szupermarketek polcain már elkezdtek sorakozni a karácsonyi sütik. Azt hihetnénk, ezzel egy időre le van tudva az emberek stresszelése arra, hogy már nyárvégén csakis a karácsony körül forogjanak a gondolataik.

De nem! Cambridge-ben, a Newmarket úti Tesco annyira nem bírt magával, hogy augusztus 29-én felállított egy karácsonyfát az üzlet előtti parkolóban, miközben sokan még nyár utolsó napjait élvezik. Úgy tűnik, a Mikulás ebbe a szupermarketbe már 4 hónappal korábban megérkezett, vagy pedig az alkalmazottak kerültek olyan túlfokozott elő-karácsonyi hangulatba, hogy fát állítottak.

A közel 8 méter magas fenyőre ráadásul már a karácsonyi izzók is felkerültek. Minderről egy twitterező számolt be.

Mint a hozzászólásokból kiderült, a Tesco nem aprózta el: már kipakolták a karácsonyi csomagolópapírokat és képeslapokat, valamint díszdobozos csokikat is.

Speaking of meltdowns, Christmas stuff has started to appear at Tesco. pic.twitter.com/AVrceGAsr8

— H 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Harry_PFC) 2018. augusztus 29.