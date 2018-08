Most ez az optikai illúzió őrjíti meg a netet

Egy különös optikai csalódást kapott fel ismét az internet, ezúttal az „ajtó vagy tengerpart?” rejtvénybe szerelmesedtek bele netezők.

„Ajtó vagy tengerpart?” – teszik fel a kérdést a Twitteren, amelyre mindenki kapásból azt válaszolja, hogy ajtó. Mi más is lehetne? – merül bennünk, hiszen a kék felület egy ajtórészlet, míg a fehér függőleges sáv a falrészlet, közöttük pedig a türkizzöld színű ajtókeret.

Is this a door, or a beach? Don’t let this become the next ‘Black and Blue Dress’ please https://t.co/4HN5KOrUgu pic.twitter.com/lhqYgTAjd8



Oké, de ha 90 fokkal elforgatjuk, akkor továbbra is ajtót látsz a képen? (miután az „ajtókeretben” lévő fürdőzőket Photoshoppal „kiradírozták”)

This image has already been altered to remove the people who were bathing in the beach. Here’s the original pic.twitter.com/tjmRcMsJJe

— Ric: (@tuitmenos) 2018. augusztus 27.