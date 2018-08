„Úgy döntöttem, anyukám minden évben elhoz” – ez történik, ha több tucat gyerek egyszerre látja először a Balatont

Számtalan nyári tábora van a Magyar Vöröskeresztnek, az egyiken, ahol újraélesztést, elsősegélyt és imitátorsminket és protokollt oktattak, ott voltunk mi is – kicsit abszurd, kicsit véres és nagyon barátságos volt. Most meg egy másikban is, ez sokkal mozgalmasabb és cukibb:

Komárom-Esztergom megye legszegényebb családjaitól kérték kölcsön a gyerekeket, hogy elvihessék őket a Balcsihoz.

A több mint ötven kicsi többsége életében először látta a tavat, ahogy életében először járt alpinistás-kisvonatos élménytáborban is, egy Csopakhoz közeli létesítményben alapoztak ugyanis, hogy utána átbuszozzanak Füredre. A fürdés elmaradt – huszonkét fokos volt a víz, több szülő nem is csomagolt fürdőruhát, meg ne fázzon a gyerek, nekik pedig nagyon rossz lett volna, ha a vagányabbját így is beengedik a tóba, szóval ezt a részét lefújták a vöröskeresztesek –, helyette spontán hajókázás alakult, senki nem bánta a vis maior átszervezést. Aztán fagyi, de ezt szöveggel már nem, csak képekkel lehet visszaadni, adjuk is mindjárt.

Előtte pár tanulság:

A látványos ledöbbenés és csodálkozás elmaradt, részben azért, mert a mai nyolc-tízévesek hátborzongatóan rutinos médiaszereplők, ahogy kameralencsét látnak, pózba vágják magukat, érzelmekről szó sem lehet! Részben meg azért, mert legalább tévében mindenki látta már a tavat, többen pedig élőben is, ők látványos mostmitvagytokúgyoda-arccal kommunikálták, hogy már beavatottak, innentől kezdve pedig végképp ciki lenne a megindultság.

Egy-két óra alatt aztán mindenkit hatalmába kerített a helyi viszonylatban hatalmas víztömeg kacsástul-hajóstul-hínárostul. Az egyik kislány

elhatározta, hogy az anyukája minden évben elhozza majd.

A fizetős pisilés eleve utolsó, szemét lehúzás, ha az ember ötven gyereket terelget, akkor meg százszorosan az. Jobb vagy te ennél, Balaton!

A pénzbedobós távcső is elég kicsinyes, ha valaki indokoltnak tartja ezt, az nem látott még egyszerre ötven csalódott gyerekszempárt. Igaz, ennek kapcsán hangzott el a Balatonnal kapcsolatban valaha megkomponált legzseniálisabb mondat egy (reméljük, leendő turisztikai menedzser) tízéves kislány szájából:

Amott tekinthető meg a Balaton leghíresebb látványossága: a teljes sötétség.

Most pedig, ahogy ígértük, képek.

Három és fél perccel azután, hogy leszálltak a buszról

Még nem tudják, mire jó ez az egész, de biztos serizésre

A pillanat, amikor leesik, hogy itt bizony fel kell mászni dolgokra

A nevetségesen fotogén kislány (két perccel azelőtt, hogy rájön: utálja, ha fotózzák)

Letört fog és anyu rúzsa

A pillanat, mielőtt rájönnek, mire jó a trambulin

A pillanat, miután rájönnek, mire jó a trambulin

A pillanat, mikor rájön, hogy tulajdonképpen tériszonyos

Egy hercegnő a kisvonaton is hercegnő

A bolonyai spagetti egyetlen elfogadható fogyasztási módja

Azt hiszi, nem őt fotózom

Amikor jobbról megtrollkodják a csoportképet, és ezt csak otthon vesszük észre

Amikor rájön, hogy a kirándulás azt is jelenti, hogy nincsenek ott a szülei

Amikor meglátják a Balatont, és nem értik pontosan, hogy itt most mit kell nézni

De azért nézik

Amikor meglátják a kacsákat, és egy kicsit helyre kerül minden

Amikor elkezdik érezni a víz erejét

„Megvan, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Felnőtt.”

Transzcendens meditáció az első Balaton-szelfi előtt

Amikor megtudják, hogy hajókázás is lesz

Mielőtt szólnak neki, hogy titanicozni állva, fiúval és különben is a hajó elején kell

Amikor nem meri kidugni a fejét, mert úgyis rászólnak majd

A tökéletesen komponált hattyús fotó

Amikor a hatalmas víztömeget nézve megérzi, milyen jelentéktelen porszemek vagyunk az univerzum káoszában…

…az életünk pedig egy pillanat a Nagy Bumm és a nagy összeomlás közti évmilliárdokhoz képest

Amikor szó szerint fejbe vágja a kapitalizmus

Amikor le kell venni a napszemcsót, mert ezt konkrétan nem hiszi el

Amikor azon nevet, hogy a barátnőjének kicsit fagyis a szája

Miért vagyunk itt? Honnan jöttünk? Hová tartunk? Van valami terv, vagy az élet csak egy apró baleset, amiről tudomást sem vesz a világegyetem?